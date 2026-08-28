Hochgebirgstour in der Schweiz In fünf Tagen ums gezahnte Wahrzeichen des Genfer Sees Markus Müller 28.08.2026, 18:00 Uhr

i Frühmorgens beim Aufstieg über dem See von Salanfe bieten die frisch verschneiten Dents in der Sonne ein eindrucksvolles Bild. Markus Müller

Schon mal von den Dents du Midi gehört? Wahrscheinlich nicht, sie aber bestimmt schon gesehen: Das ist die gezahnte Bergkette über dem oberen Genfer See, die man beim Weg ins Wallis rechts vom Rhônetal kaum übersehen kann. Die wollen wir umrunden.

Eigentlich sollte unsere fünftägige Tour um die Dents du Midi, dem gezahnten Wahrzeichen hoch über dem oberen Genfersee, einigermaßen geübten Bergwanderern keine besonderen Probleme bereiten. Gleich am ersten Tag unserer kleinen Familientour um die imposante Bergkette hoch über dem Genfer See, die zudem auch noch unsere erste Hochgebirgswanderung in den Schweizer Alpen ist, wird es am Nachmittag dann doch ganz schön diffizil.







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