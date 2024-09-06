„Herzlich willkommen im Paradies!“ Naja, gerade bescheiden gibt sich der erste Galicier oder besser Galego, den wir schon in Santiago de Compostela treffen, ja nicht gerade. Mal sehen, ob uns Tommy als unser Führer in den nächsten Tagen beweisen kann, dass diese Behauptung tatsächlich stimmt.

Gut, am ersten Tag hat er es noch leicht, bleiben wir doch in der Hauptstadt der Region Galicien, in Santiago de Compostela, die als Ziel der Jakobspilger seit Jahrhunderten, aber auch gerade in jüngster Zeit weltbekannt ist. Die Stadt des heiligen Jakob macht es aber auch einfach leicht zu glauben, dass man hier im Paradies ist. Allein schon wegen der ganz und gar weltlichen Genüsse, die Küche und Keller in der ganzen Stadt bieten. Und mit einem in der Kathedrale errungenen Ablass wird vielleicht auch am Lebensende der Weg ins Paradies etwas einfacher.

Aber wir wollen ja gar nicht das weltbekannte Galicien am Jakobsweg beziehungsweise an den Jakobswegen – denn deren gibt es allein in Spanien ganz schön viele – erleben, sondern das verborgene Galicien an den Ufern des Miño und des Sil im mittleren Süden der Region zwischen Chantada und Ourense. Also brechen wir am nächsten Morgen zur Ribeira Sacra, dem Heiligen Ufer, auf.

i Idyllisch liegt das Heiligtum von Cadeiras nicht weit von einem Aussichtspunkt mit spektakulärem Blick in Hunderte Meter tiefe Schlucht des Sil. Foto: Markus Müller Markus Müller

Aber warum heilig? Tommy klärt uns auf, als er uns „in der Mitte von Nix“ willkommen heißt. Denn so sieht es auf den ersten Blick tatsächlich aus und man benötigt am besten einen Führer wie unseren Galego, wenn man den Geheimnissen dieser Region näherkommen will. Denn viele Einsiedler und Mönche haben sich vor Jahrhunderten eben an den Ufern des Miño und des Sil angesiedelt und diese dann quasi geheiligt. Heute liegen die oft wunderbaren Gebäude meist ganz versteckt im Wald, wie die romanische Kirche von Santo Estevo de Ribas de Miño, eine der interessantesten in der Schlucht des Flusses Miño.

Gar nicht weit entfernt liegt direkt an einem Jakobsweg San Paio de Diomondi. „Das Nebengebäude diente einst als Sommerpalast der Bischöfe von Lugo und ist heute eine Pilgerherberge“, weiß Tommy dazu, der uns durch den Wald jetzt abwärts führt. Bald gibt der Wald einen herrlichen Blick auf das Tal des Miño mit seinen vielen Weinbergen frei. „Hier haben zuerst die Mönche sogenannte „heroische“ Weinberge in Steillagen angelegt, die teilweise nur vom Boot aus zu erreichen waren. Das kommt heute sogar noch häufiger als früher vor, weil die Flüsse aufgestaut und die Rebgärten dadurch noch schwerer zu erreichen sind.

Mit einem Boot geht es über den Fluss zum Mittagessen in einem alten Weinkeller direkt am Ufer und dann zum malerischen Cabo do Mundo und zum Wasserfall von Auga Caída, bevor wir dann erneut anlegen und auf steilem Weg (jetzt spüren wir, dass „heroisch“ nicht übertrieben ist) zur Finca Míllara, wo uns eine Kostprobe ihrer Weine erwartet.

„Zum Anbaugebiet Ribera Sacra gehören knapp 100 Bodegas, von denen etwa ein Zehntel richtig groß ist“, klärt uns Tommy auf. „Doch die Weinberge sind in der Hand von 2500 Besitzern.“ Noch schnell mit San Miguel de Eiré eine letzte der mehr als 30 Kirchen mit oft hervorragender Ausstattung in diesem Teil der Provinz Lugo mitnehmen, dann geht es in die Region zwischen Miño und Sil bei Sober, wo uns unser Hotel mit seinen weitläufigen Räumlichkeiten und Parkanlagen erwartet.

Am nächsten Morgen drängt Tommy früh zum Aufbruch, das Tagespensum an den heiligen Ufern des Cañón del Sil hat es in sich. Klar, dass es mit einem atemberaubenden Aussichtspunkt in den tiefsten Teil der Schlucht losgeht, dem sich aber direkt wieder ein Heiligtum in herrlicher Lage anschließt. „Und gleich könnt ihr erleben, wie die schwarze Keramik von Galicien hergestellt wird“, verspricht unser Führer und führt uns ins alte Pfarrhaus von Gundivós, wo schon ein Feuer brennt, dass mit trockenen Kräutern gefüttert wird, deren Asche der Keramik ihre schwarze Farbe gibt. Mit Baumharz dichtete man die Gefäße von innen ab.

Ähnlich archaisch gingen die Galegos früher mit ihren Toten um, was ihnen allerdings noch mehr Mühe abverlangte. Wurden sie doch in Felsgräbern begraben, die sogar eine eigene Nische für den Kopf des Toten hatten. Nahe dem Nebenfluss Mao können wir eine ganze mittelalterliche Nekropole aus diesen Gräbern bestaunen, bevor wir zum zwischen Kastanienbäumen versteckten ehemaligen kleinen Kloster Santa Cristina de Ribas de Sil bei Parada de Sil ankommen. Die spirituelle Atmosphäre in dem schön verzierten Gebäude versetzt einen noch heute schnell in die Zeit des Mittelalters.

i Ganz modern geht es in Ourense mit seiner spektakulären Brücke über den Miño zu. Foto: Markus Müller Markus Müller

Eine ganz andere Nummer ist das Kloster Santo Estevo von Ribas de Sil, nicht nur von seiner schieren Größe her. Es wurde zwischen dem 12. und 18. Jahrhundert erbaut, soll aber schon auf das 6. Jahrhundert zurückgehen. Mönche gibt es da heute keine mehr, was schade, aber für uns gut ist: Da das Kloster in einen wunderbaren Vier-Sterne-Parador umgewandelt wurde, bietet es uns die Gelegenheit zu stilvoller Übernachtung und einem feinen Abendmenü im prächtigen Speisesaal.

Am nächsten Morgen geht es mit dem Katamaran durch den tiefsten Teil der Schlucht des Río Sil. Ab und zu geraten die „socalcos“ in den Blick, die von den Mönchen im Mittelalter angelegten Terrassensysteme auf nahezu senkrechten Hängen, die den Weinbau zu einer „heroischen“ Angelegenheit machten.

In Montederramo können wir das teilweise sich in Privatbesitz befindende ehemalige Kloster Santa María besichtigen, das bis vor Kurzem eine Schule war. Jetzt nagt an vielen Teilen des mächtigen Komplexes ganz schön der Zahn der Zeit, doch allein das prachtvolle Chorgestühl und das Altarbild des galicischen Bildhauers Mateo del Prado ist einen Besuch wert. Das ursprünglich aus dem Mittelalter stammende Benediktinerkloster wurde Ende des 16. Jahrhunderts im Herrera-Stil wieder aufgebaut.

Gekrönt und beendet wird der Aufenthalt an den Heiligen Ufern von der Klosterruine von San Pedro de Rocas, ganz versteckt im Wald hoch über dem Sil gelegen. Es ist das älteste Kloster von Galicien und eines der ältesten von Spanien. Schon im 6. Jahrhundert wurde es direkt aus dem Fels gemeißelt, genau wie die vielen Kopfnischengräber, auf die wir hier auch wieder stoßen.

Viele Besucher pilgern auch zur nahe gelegenen Heilquelle. Wenn man eine Warze in das Wasser hält und ein Vaterunser betet, dann soll San Benito dafür sorgen, dass man von der Warze geheilt wird. Die Probe aufs Exempel muss leider ausfallen, da ich glücklicherweise nicht mit einer Warze dienen kann.

i Im Restaurant Nova zaubert Sternekoch Julio Sotomayor aus traditionellen und regionalen Zutaten, aber mit moderner Technik wie einem Pacojet, köstliche galicische Menüs. Foto: Markus Müller Markus Müller

Doch verlassen wir die Ribeira Sacra und wenden wir uns lieber appetitlicheren Dingen zu. Die finden wir in Ourense in einem eher unscheinbaren Neubau mitten in der Stadt, die aber auch eine sehenswerte und lebhafte Altstadt hat. Im modernen Teil der Stadt am Miño haben sich Julio Sotomayor und Daniel Guzmán mit ihrem Restaurant Nova schon einen Michelinstern verdient, und bleiben doch bodenständig – auch bei den Preisen: 60, 75 oder 100 Euro kosten die 8- bis 13-gängigen Menüs, die die Beiden und ihr Team aus frischen und saisonalen Produkten kreieren.

Schon beim Beobachten der Zubereitung läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Los geht's dann mit – wie könnte es in Galicien anders sein – Jakobsmuscheln und weiter mit fantasievoll kreierten Fisch- und Fleischgerichten, für die sich die beiden Köche auch bei Rezepten ihrer Vorfahren bedienen. Die Krönung ist dann die aufwendige Dessert-Kreation, die zum Dahinschmelzen ist. Da will man doch Tommys Paradies auf Erden, Galicien, gar nicht mehr verlassen.