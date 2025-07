Cannes, Monte Carlo, Portofino … - bei jeder Kreuzfahrt wären das die Orte, von denen Reisende in höchsten Tönen schwärmen – aber nicht auf dieser Tour: An Bord des Großseglers Royal Clipper ist alles anders, hier ist das Schiff selbst der Schwarm

Plötzlich ist alles andere unwichtig. Die entspannte Anreise nach Nizza. Die leckeren Muscheln an der Promenade des schnuckeligen Jachthafens von Cannes. Das in der Sonne glitzernde Mittelmeer. Alles ist jetzt weit weg, denn die Royal Clipper setzt zum ersten Mal auf dieser Reise die Segel. Ein Moment, für den selbst erfahrenen Kreuzfahrern die passenden Worte fehlen…

Es ist dieses Geräusch, das sich kaum beschreiben lässt. Dieses knarzende Konzert der Taue, die in scheinbar wirrer Führung über die großen Umlenkrollen gezogen werden, damit sich die riesigen Segelflächen in den Abendhimmel strecken. Es ist das „Zen“ dieser Segelkreuzfahrt, dem Mönchsgemurmel eines tibetanischen Klosters gleich. Kein Passagier an Bord kann sich diesem Geräusch, diesem Gefühl entziehen.

Und so verstummen mit einem Mal auch alle anderen Geräusche. Das amerikanische Ehepaar, das sich eben noch im Liegestuhl lautstark über irgendwelche Nichtigkeiten unterhalten hat, ist plötzlich ganz still. Beide stehen auf, halten sich an der Hand wie frisch Verliebte, und selbst der harte Kerl mit dem Cowboy-Image schämt sich nicht, als eine Träne über sein braun gebranntes Gesicht in den Dreitagebart kullert. Atemlos. Still. Nur ein sanftes Plätschern am Bug des riesigen Schiffes verrät, dass die Reise jetzt begonnen hat.

i Das knarzende Geräusch der Taue, die sich über die gewaltigen Umlenkrollen winden, wird zum "guten Ton" dieser Segelkreuzfahrt. Jörg Peter Herrmann

Am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe, der heutige Zielhafen in Monte Carlo ist noch nicht in Sicht, schleichen ein paar verschlafene Passagiere über die Schiffsplanken. Die meisten halten einen Becher mit dampfendem Kaffee in der Hand, den sie sich auf dem Weg von der Kabine zum Oberdeck an einer kleinen Station für „Early Birds“ haben einlaufen lassen. Aber wozu sind sie hier? So besonders spektakulär ist ein Sonnenaufgang überm Mittelmeer doch jetzt auch nicht, oder? Weit gefehlt!

Der Erste hat sein Ziel erreicht: einen klitzekleinen Balkon auf der Steuerbordseite am Bug des Schiffes. Diese Ausbuchtungen an beiden Seiten des Schiffes sind eigentlich dazu da, den gewaltigen Anker beim Einholen von der Bordwand abzuhalten. Aber der scherzhafte Name „Honeymoon Suite“ deutet auch auf eine andere Nutzungsform hin. Denn die Holzbank auf diesem seltsamen Ausguck hat gerade Platz für zwei.

Aber da dieser „frühe Vogel“ am heutigen Morgen allein ist, kann er sich in entspannter Haltung niederlassen, am Kaffee nippen und in die aufgehende Sonne blinzeln. Schon wieder so ein unbeschreibliches Gefühl. Selbst die knarzenden Taue sind still. Ein Moment, in dem alles andere nicht mehr existiert. Keine Pläne. Keine Erinnerungen. Und der Alltag ist sowieso schon weit, weit weg.

i Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn die Segel gesetzt werden und die Royal Clipper sich in einer sanften Brise lautlos in Bewegung setzt. Die Passagiere können das alles direkt miterleben – fast so, als sei man ein Teil der Mannschaft. Jörg Peter Herrmann

Weit weg sind auch die knapp bekleideten Schönheiten auf den edlen Jachten, die ihr süßes Nichtstun staunend unterbrechen, als die Royal Clipper in den Hafen von Monte Carlo einläuft. Einige winken sogar verzückt. Die Passagiere unseres Seglers genießen kurz die Aufmerksamkeit, um dann selbst in die Welt der Schönen und Reichen einzutauchen. Vom Liegeplatz im Hafen ist es ein angenehmer Spaziergang – zunächst den Hügel hinauf, vorbei am Ozeanographischen Museum, durch den prächtigen Rosengarten der Fürstin Gracia Patricia hinab in die Stadt.

Eine kleine Gruppe von Motorsportfreunden kommt auf die verrückte Idee, die Formel-1-Strecke, auf der wenige Tage zuvor noch das Rennen stattgefunden hat, zu Fuß abzuschreiten. Bei hochsommerlichen Temperaturen, wohlgemerkt! An der Rascasse geht’s los. Über die Start/Ziel-Linie rollt der Alltagsverkehr. Wir heben frech die Hand. Eine Frau im Kleinwagen und ein Bediensteter der Stadtreinigung in seinem orangefarbenen Kleinlaster verstehen sofort und spielen das Spiel mit: Millimetergenau halten beide ihre Fahrzeuge an der Formel-1-Linie an und lassen sich unter dem Gelächter der Passanten fotografieren. Auch das ist Monaco!

Als die Gruppe erschöpft, aber stolz durch die Schwimmbad-Schikane trottet und zum Liegeplatz der Royal Clipper abbiegt, ist das Gefühl schon fast wie Nachhausekommen. An Bord, an der Tropical Bar, einer Art Magnet für sämtliche Gelegenheiten, rinnt an diesem Abend deutlich mehr Flüssigkeit durch die durstigen Kehlen – mit Alkohol, auch ein bisschen ohne. Glück für jene Passagiere, die sich bisher zurückgehalten haben. Denn sie trauen sich jetzt an einen Ort des Schiffes, der mindestens genauso viele Träume weckt wie die kleinen Balkone am Bug: Mit vorsichtigen Schritten gehen sie bis an die Spitze des Schiffes, ziehen die Schuhe aus und klettern über die hölzerne Reling ins Bugsprietnetz.

i Die Royal Clipper - auch dann eine imposante Erscheinung, wenn der Großsegler nicht die Segel gesetzt hat. Jörg Peter Herrmann

Noch so ein unbeschreibliches Gefühl! Vorsichtig geht der Blick durchs Netz auf die Wasseroberfläche in der Tiefe. Von der Seite scheint eine weiße Dame darauf zu achten, dass sich niemand ungebührlich benimmt. Die Galionsfigur, geschaffen nach dem Ebenbild von Marie Krafft, der Tochter des Star-Clipper-Gründers Mikael Krafft, wirkt geradezu lebendig. Aber Sorgen muss sie sich keine machen. Vorsichtig, fast ehrfürchtig versucht jeder, sich in schwindelerregender Höhe bequem zu positionieren – mehr nicht. Na gut, einer war sogar so mutig, sein Handy mit ins Netz zu nehmen, um ein Selfie zu machen. Nach Erzählungen der Crew sind so schon einige Fotoapparate versenkt worden. Nicht gut. Fürs Portemonnaie und die Umwelt.

Während das Schiff in Monte Carlo liegt, herrscht in der Crew freudige Anspannung. Denn hier ist die Royal Clipper zu Hause. Der Großsegler ist zwar auf Malta registriert, aber der Eigner und sein Star-Clippers-Unternehmen sind in Monaco angesiedelt. Heute kommt der oberste Chef an Bord. Eric Krafft, Sohn des Gründers Mikael Krafft, hat sich angekündigt. Werden dann hier plötzlich alle Seeleute „strammstehen“? Oder ist es der entspannte Mann in Shorts und rosa Poloshirt, der da gerade locker die Gangway hinaufkommt. Er ist es – und die Begrüßung der Crew fällt freundlich, fast herzlich aus. Keine Frage, dieser Chef ist gern gesehen auf seinem Traumsegler.

i Star-Clippers-Eigner Eric Krafft am Steuerrad der Royal Clipper im Hafen von Monte Carlo (Monaco). Jörg Peter Herrmann

Beim Mittagessen im dreistöckigen Atrium fällt sanft das Sonnenlicht in den eleganten Speisesaal. Hier gibt es keine feste Sitzordnung. Und Krawattenzwang natürlich auch nicht. Gut, abends geht’s hier schon ein kleines Bisschen formeller zu. Aber am Mittagsbuffet fällt der Schiffseigner Eric Krafft in seiner lockeren Sommerkleidung zwischen all den zufriedenen Passagieren gar nicht auf. Er plaudert charmant, aber niemals einfach so drauflos. Besonders wenn das Gesprächsthema die Seefahrt ist. Eric Krafft liebt das Segeln. Das ist in jedem Satz zu spüren. Er liebt die Magie dieser Form des Reisens. Und er weiß, dass es ein Privileg ist, auf diese Weise andere Kulturen und Lebensweisen kennen- und verstehen lernen zu dürfen.

Kritische Nachfragen scheut der Star-Clippers-Eigner nicht. Ganz im Gegenteil. Er scheint sich fast darüber zu freuen. Wie ist das mit der Umweltverträglichkeit der boomenden Kreuzfahrt-Branche? Und was ist mit dem Massentourismus? Sorgsam wählt Eric Krafft dann die Worte, spricht über die Zukunft der Öko-Kraftstoffe auf See und freut sich sichtlich, dass seine Segler weit abseits von „Over-Tourism“ und den Umweltbelastungen der riesigen Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind. „Wir sind die ‚grüne Art‘, auf dem Meer zu reisen!“ Und das mit einer der ältesten Technologien der Schifffahrt.

i Brunon Borowka, Kapitän der Royal Clipper. Jörg Peter Herrmann

So offen und herzlich wie der Eigner, zeigt sich auf der Royal Clipper auch der oberste Seemann an Bord: Brunon Borowka ist, im wahren Wortsinn, ein Kapitän zum Anfassen. Während auf den großen Kreuzfahrtschiffen nicht selten Mannschaft und Passagiere in zwei verschiedenen Welten leben, ist hier an Bord auch in dieser Hinsicht alles anders. Jeder ist mittendrin statt nur dabei. Und es braucht auch kein „Captain’s Dinner“, um den Kapitän live zu erleben. Er ist eben da.

Der Pole mit den vier goldenen Streifen auf dem weißen Kurzarmhemd kann seine Liebe zum Segeln auch nicht besser verstecken als Eric Krafft. Borowka schwärmt von seiner Mannschaft, plaudert im warmen Seebär-Ton über die Reisen des Großseglers und seine Lieblingsrouten. Keine Frage, das hier ist kein Allerweltsjob. Der Kapitän lacht gewinnend und zitiert Konfuzius: „Wenn du die Arbeit wählst, die du liebst, musst du keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten.“

i Badefreuden im Mittelmeer. Am Heck der Royal Clipper wird dazu eine Plattform heruntergelassen, von der man bequem ins erfrischende Nass steigen kann. Franz Neumann

Die Passagiere denken sowieso nicht an Arbeit. Sie genießen die Landausflüge – den Tag in Portofino, die Jeep-Fahrt von Lerici in die Marmorberge von Carrara, den Marktbesuch in Portoferraio. Und fast noch mehr genießen sie die Abenteuer an Bord der Royal Clipper. An diesem Nachmittag ist die Marina, die Badeplattform am Heck des Schiffes, heruntergelassen. Auf dem Wasser dümpeln ein paar Luftmatratzen. Die Crew hat sie mit einem Seil verbunden, damit niemand Angst haben muss. Der Sprung von der Plattform ins Mittelmeer ist so erfrischend und entspannend wie die ganze Reise.

Wer mehr Spannung sucht, kann das ultimative Abenteuer in der Takelage finden. Mutige Passagiere dürfen ins Krähennest am Großmast klettern. Zum Glück ist kein Wind. Trotzdem ist der Weg nach oben eine wackelige Angelegenheit. Gut, dass die Nicht-Seeleute eine Klettersicherung am Seil bekommen. Das beruhigt einigermaßen. In der Mitte der Kletterstrecke, in etwa 10 Metern Höhe, geht der Blick kurz in die Tiefe, dann nach oben, wo das kleine Loch im Holzboden des Ausgucks wartet. Passe ich da durch? Ja.

i Selfie unseres Autos Jörg Peter Herrmann im Krähennest hoch oben am Großmast der Royal Clipper - noch etwas blass um die Nase vom Mastklettern. Jörg Peter Herrmann

Im Krähennest angekommen, übertrifft das Gefühl alle Erwartungen. Diese Freiheit. Diese unbändige Freiheit. Ja, auch ein bisschen von diesem Stolz, es geschafft zu haben. Und die Gewissheit, eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Reise erleben zu dürfen. Ohne weitere Worte.

Wissenswertes für Reisende

Zielgruppe: Eine Kreuzfahrt auf einem Großsegler wie der Royal Clipper ist für jedes Reisealter ein außergewöhnliches Erlebnis.

Beste Reisezeit: Die Royal Clipper ist ganzjährig unterwegs – immer dort, wo die Wetterbedingungen optimales Reisen versprechen: von Frühjahr bis Herbst im Mittelmeer, nach der Atlantiküberquerung im Winter zum Beispiel in der Karibik.

Das Schiff: Die Royal Clipper ist nach dem Vorbild des legendären Großseglers Preußen gebaut. Im Guinnessbuch der Rekorde wird sie mit ihren 42 Segeln und 5000 Quadratmeter Segelfläche als größtes in Betrieb befindliches Segelschiff mit Rahtakelung geführt.

Unser Autor ist mit der Lufthansa von Frankfurt nach Nizza und von Rom zurück nach Frankfurt geflogen und mit der Royal Clipper von Cannes bis Civitavecchia gefahren. Diese Reise wurde unterstützt von der Reederei Star Clippers und dem Reiseveranstalter Star Clippers Kreuzfahrten.

Mehr Infomationen: Internet: www.star-clippers.de Telefon: 00800-88272547