Skier anschnallen und hinein ins offene Gelände: Was sonst mit stundenlangen Aufstiegen verbunden ist, lässt sich in Engelberg von der Gondel aus erleben. Aber auch für normale Skifahrer und Snowboarder hat das Dorf in der Schweiz einiges zu bieten.

Die Big Five – wer dabei an die fünf bestimmenden Tierarten der afrikanischen Savanne denkt, ist schief gewickelt: Im schweizerischen Engelberg sind die Big Five die fünf beliebtesten Abfahrten für Freerider. Diese Abenteurer stürzen sich die unpräparierten Hänge hinunter, immer auf der Suche nach dem perfekten Schwung im pudrigen Schnee, aber auch auf der Suche nach dem gewissen Kick. Das Besondere an Engelberg: In dem kleinen Ort zwischen dem 3259 Meter hohen Titlis und dem 2606 Meter hohen Hahnen müssen die Freigeister nicht erst stundenlang aufsteigen, um sich dann mit einer einzigen Abfahrt zu belohnen, sie können bequem mit einer der Seilbahnen auf den Berg fahren und direkt starten.

i Wenn der Pulverschnee so staubt, ist das Freerider-Herz glücklich. Engelberg-Titlis Tourismus

Zu den Big Five Engelbergs gehören das Laub, das Sulz, der Steinberg, der Galtiberg und das Steintäli. Jede Freeride-Abfahrt hat ihre Besonderheiten – und ist nur etwas für versierte Skifahrer mit entsprechender Ausrüstung. Wegen der Lawinengefahr sollten Schaufel, Sonde, Airbag-Rucksack und Lawinenverschüttetensuchgerät dabei sein – im allerbesten Fall ein kundiger Bergführer, der die Eigenheiten des Geländes kennt und die schönsten Abfahrten noch dazu.

Was die Schweden mit dem Flair Engelbergs zu tun haben

Die Freerider sind im Grunde die Surfer unter den Skifahrern – abenteuerlustig, eigenwillig und ziemlich lässig. Sie prägen das Flair in Engelberg, das im Vergleich zu bekannten Wintersportorten wie St. Moritz eher bodenständig als mondän daherkommt. Früher, zu Zeiten der Belle Époque (1870–1900), war Engelberg ein beliebter Luftkurort. Damals sagte man: Wenn man sich Engelberg nicht leisten kann, fährt man nach St. Moritz. Dem kleinen Ort im Kanton Obwalden tut es gut, dass es heute anders ist.

Eine weitere Gruppe sorgt für die entspannte Stimmung im kleinen Alpendorf: überraschenderweise die Schweden. Sie kamen in Scharen als Touristen, vor allem als Freerider – einige blieben hängen und wurden sesshaft. Oscar Wetterblad, natürlich ist man wie in Schweden direkt per Du, ist einer von ihnen. 2015 gründete er mit seiner Schwester Sophia die Rösterei – die erste und einzige in Engelberg. Ihr Vater begründete die Leidenschaft für den Kaffee. Das Konzept ging auf: Vier Jahre später zog die Roastery an den jetzigen Standort in der Dorfstraße, der mehr Platz für eine größere Röstmaschine bietet und vor allem erweitert werden konnte. Eine prächtige Heidelberger Druckmaschine hielt Einzug, mit der Oscars Frau Andrea die kunstvollen Banderolen für die Kaffeeverpackungen oder besondere Grußkarten per Hand herstellt.

i Oscar Wetterblad ist einer der schwedischen Freerider, die in Engelberg hängengeblieben sind. Zusammen mit seiner Schwester Sophia hat er 2015 die Kaffeerösterei gegründet. Kathrin Hohberger

Die werden in der Papeterie verkauft, die auch eine kleine Bücherei und einen Schreibwarenladen mit Geodreieck, Radiergummi und Co. beherbergt. „Wir sind ein Teil der Stadt“, sagt Oscar, nicht nur eine Schlechtwetterattraktion für die Touristen. Das ist ihm wichtig. Dennoch ist die Roastery ein guter Ort, wenn es draußen ungemütlich ist. Den Duft des frisch gerösteten Kaffees in der Nase, lässt es sich herrlich in den verschiedenen Bereichen des kleinen Ladens stöbern. Und natürlich bekommt man einen wunderbaren Cappuccino oder Espresso an der Theke.

Doch warum ist Oscar als Freerider gekommen und geblieben? „Es ist ein Paradies“, sagt der 39-Jährige. Es gebe in Engelberg alles, was man braucht. Gute Restaurants, vielseitige Skipisten und eine hervorragende Infrastruktur. Seine Lieblingsabfahrt als Freerider ist das Laub, doch er war lange nicht mehr auf dem Berg. Neben der Rösterei hat seine kleine Tochter nun oberste Priorität.

i Die Pisten am Titlis liegen viel im Schatten - das sorgt für beste Pistenverhältnisse. Sonja Ambühl

Nicht nur für Freerider ist Engelberg ein lohnenswertes Ziel – auch anspruchsvolle Skifahrer, Anfänger und Familien finden in dem kleinen Tal genug Pisten zur Auswahl. Wer schon etwas versierter ist, hat auf den Abfahrten des Titlis Freude. Wo kann man schon mal 12 Kilometer am Stück abfahren und dabei 2000 Höhenmeter überwinden? Wenn die Oberschenkel brennen, freut man sich über eine kleine Pause mit dem schier unendlichen Bergpanorama. Die Pisten sind dabei durchaus anspruchsvoll. In allen Skigebieten der Alpen werden Pisten mit Farben kategorisiert: Blau bedeutet leichte Abfahrt mit wenig Gefälle und meist breiten Pisten, Rot sind mittelschwere Abfahrten, und schwarze Pisten sollte man sich nur zutrauen, wenn man wirklich trainiert ist.

„Wer am Titlis klarkommt, kann überall in der Schweiz Ski fahren“

Am Titlis gibt es blaue Abfahrten, die in anderen Skigebieten eher rot eingeordnet würden, was vor allem an der Breite der präparierten Pisten liegt. Das merkt man direkt beim Fahren: Die meisten Skifahrer und Snowboarder ziehen sicher ihre Bahnen, echte Anfänger sieht man nicht. Skilehrer Sven Olinger bestätigt: „Wer am Titlis klarkommt, kann überall in der Schweiz Ski fahren.“

Was am Titlis jede Skifahrerin und jeder Skifahrer einmal erleben sollte, ist die Talabfahrt. Die blaue Piste schlängelt sich 4000 Meter durch den Wald, am Trübsee entlang und endet in Engelberg direkt an der Talstation der Gondel, die – wenn die Oberschenkel nicht schon genug haben – wieder nach oben führt. Dabei geht es nicht ums sportliche Fahren, Genießen steht im Mittelpunkt. Gerade wenn die Sonne es gut mit den Wintersportlern meint, ist die Talabfahrt ein echtes Highlight.

i Die Brunnihütte auf der Sunny Side Kathrin Hohberger

Hat man am nächsten Tag Lust auf mehr Sonne – der Titlis ist der Nordhang, was den Schneeverhältnissen äußerst guttut –, fährt man am nächsten Tag mit dem kostenlosen Shuttlebus von Engelberg zur Sunny Side, der Sonnenseite des Tals. Hier gilt ganz besonders: Sonnencreme nicht vergessen! Das Brunni-Gebiet ist vor allem für Familien attraktiv. Der Yeti-Park auf dem 1606 Meter hohen Ristis ist was für die Kleinsten, egal, ob auf Skiern, dem Snowboard oder dem Schlitten. Mit dem Förderband geht es gefahrlos die 100 Meter nach oben, kleine Schanzen oder Slalomstangen bereichern die Abfahrt. Und die Eltern können am Fuß des Hügels in Liegestühlen entspannen.

Der Schnee knirscht unter den Sohlen, ansonsten ist es still. Wer die Skier mal einen Tag im Keller lassen möchte, kann sich von der Ristis-Station zu Fuß auf den Weg zur Brunnihütte machen. Im gesamten Brunni-Gebiet gibt es neun Kilometer Winterwanderrouten. Der Panoramaweg ist etwa 2000 Meter lang und führt konstant bergauf auf 1860 Meter – rund 250 Höhenmeter müssen also überwunden werden. Schritt für Schritt kommt man dem Ziel näher und auch immer wieder mal außer Atem. Geübte Wanderer legen die Strecke in etwa 1,5 Stunden zurück – wer allerdings immer wieder auf den Bänken und Schaukelbänken Pause einlegt, um die Sonne und das herrliche Panorama zu genießen, braucht naturgemäß länger. Auf halber Strecke lädt auch die Rigidalp zur Rast ein mit Sonnenterrasse, Liegestühlen und kleinem gastronomischen Angebot.

i Die Rigidalp lädt auf halber Strecke des Panoramawegs Ristis-Brunnihütte zur Rast ein. Kathrin Hohberger

Nachhaltigkeit ist den Betreibern des Familien-Skigebiets wichtig: Die Brunni-Bahnen sind stolz darauf, dass 25 Prozent des Stromverbrauchs aus Sonnenenergie gedeckt werden können. Geschäftsführer Roman Barmettler ergänzt: „Die Gastronomie bezieht, wo es geht, die Produkte einheimischer Produzenten.“ Barrierefreiheit ist ein weiteres Anliegen. Auf der Sonnenseite Engelbergs können auch Kinder mit Behinderung Skifahren lernen, die Zugänge zu Bergbahnen und Restaurants sind barrierefrei gestaltet.

Egal, wie sich Engelberg-Touristen den Tag über beschäftigen, Bewegung an der frischen Luft macht müde und glücklich. Und auch das macht diesen Wintersportort zu etwas Besonderem: Der Einkehrschwung bleibt nicht aus, aber er gestaltet sich eben nach Art der Freerider – ziemlich lässig. Man trifft sich zum Beispiel in der Skilodge (ebenfalls von Schweden betrieben), trinkt ein Bier oder einen Cocktail und fachsimpelt über die besten Routen oder plant den nächsten Tag. Denn wer sich morgens wieder einen der Big Five runterstürzen will, sollte einen klaren Kopf bewahren.

Wissenswertes für Reisende

Anreise: Wer sich vor Ort die Skiausrüstung leihen will, kann sehr bequem mit der Bahn fahren. Ab Koblenz ist man mit zwei Umstiegen in rund sechs Stunden in Engelberg.

Unsere Ausflugstipps:

- Schneemobil-Fahren am Titlis: Mit den elektrisch betriebenen Schneemobilen kann man auf dem angelegten Parcours gemütlich oder ambitioniert fahren.

- Cliff Walk am Titlis: Nervenkitzel und Bergpanorama auf Europas höchster Hängebrücke.

- Winterwandern am Brunni: Die Sonnenseite Engelbergs bietet im Winter viele Wanderwege mit Schaukelbänken und Einkehrmöglichkeit – Bergpanorama inklusive.

- Fondue-Schlitten: Beim Bergrestaurant Fürenalp bekommt jeder Teilnehmende einen eigenen Schlitten, bepackt mit allem, was es für ein zünftiges Käsefondue braucht. Den perfekten Ort muss dann jeder und jede selbst finden.

Unsere Autorin ist mit der Bahn gereist und hat im Kempinski Engelberg und im Hotel Waldegg übernachtet. Diese Reise wurde unterstützt von Engelberg-Titlis Tourismus.

Weitere Auskünfte:engelberg.ch