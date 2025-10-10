MS Hamburg Flusskreuzfahrt für Fortgeschrittene 10.10.2025, 18:00 Uhr

i Liegeplatz mitten in der Metropole: Die MS Hamburg ist klein und wendig genug, um die Themse hinauf zu fahren, die aufgeklappte Tower Bridge zu passieren und in London festzumachen. Jörg Peter Herrmann

Eine Reise wie in einer „Zwischenwelt“: Während kleine Schiffe die Flüsse und gigantische „Pötte“ die Weltmeere befahren, macht die MS Hamburg beides. Wir haben Deutschlands kleinstes Kreuzfahrtschiff auf der Route nach England und Irland begleitet.

5.30 Uhr, der Handy-Wecker klingelt. Eigentlich ist es noch viel zu früh zum Aufstehen. An jedem anderen Morgen dieser Reise würden sich die Passagiere der MS Hamburg um diese Uhrzeit in ihren gemütlichen Kabinen noch einmal genüsslich unter der warmen Decke umdrehen und ein, zwei Stündchen weiterschlafen.







Artikel teilen

Artikel teilen