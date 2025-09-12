Der Sunshine State Florida hat gerade im Süden sehr viel zu bieten: Eine Reise voller Schönheiten und Gegensätzlichkeiten kann man zwischen Naples und Marco Island antreten, denn dort trifft Luxus und gehobenes Leben auf wilde Tiere und Natur.

Heiß ist es, wie immer im Juli. Trotzdem hat sich unsere Gruppe aufgemacht, um Naples mit dem E-Bike zu erkunden. Todd, unser Guide, erweist sich dabei als guter Griff, weiß er doch genau, welches Haus für wie viel Geld auf den Markt gekommen ist, wo das älteste Gebäude steht und was Cracker Houses sind. Die sind nämlich typisch für Florida, der Name geht auf die frühen Siedler zurück, die Florida Crackers. Typisch ist die Holzbauweise, manchmal stehen sie auf erhöhten Stelzen wegen der Feuchtigkeit und haben oft ein großes, umlaufendes Verandadach für die Beschattung.

Todd weiß auch, dass diese Häuser leider nicht unter Denkmalschutz stehen, in Naples werden sie immer weniger, denn es käme leider immer wieder vor, dass finanzstarke Käufer die charmanten, alten Gebäude, die oft in bester Lage sind, abreißen, um sich an selber Stelle eine moderne Villa zu bauen. Todd kennt sich aber auch mit der Vegetation aus, ob Southern Live Oak oder die Florida Strangler Fig, er kann erklären, wo die Unterschiede sind.

i Todd, der geführte Touren mit dem E-Bike durch Naples anbietet, kennt sich gut mit der Vegetation, aber auch mit den alten Häusern und der Geschichte der Stadt aus. Sonja Roos

Und wie viele Einwohner Naples freut er sich, wenn der alte Pier endlich restauriert wird. Derzeit ist er gesperrt, Besucher enden vor einem Gitter. Die Stadt will aber über 20 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um die Tourismusattraktion wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Nach diesem ersten Eindruck steht etwas ganz Besonderes auf unserem Reiseplan: nämlich ein Champagner-Brunch bei Sails. Dieses in Naples für seine Meeresfrüchte berühmte Restaurant strahlt den ruhigen, entspannten Luxus aus, den man hier an jeder Ecke findet.

Denn Hektik oder Betriebsamkeit stehen hier im Süden nicht hoch im Kurs. Stattdessen ist Leben angesagt – und zwar gut leben. Wie Todd schon bei der E-Bike-Tour erklärt hat: Geld macht man in New York, dann kommt man nach Naples, um den Ruhestand zu genießen. Entsprechend oft sieht man zufriedene Frührentner oder Rentner, die in legerer Kleidung im Golfcart unterwegs sind. Dass man den ein oder anderen Multimillionär hier trifft, der sich auf einem der 120 Golfplätze oder auch beim Brunch im Sails amüsiert, würde man dabei nicht denken. Den Rest des Tages kann man dann ganz entspannt beim Bummeln auf der 3rd oder 5th Avenue verbringen, wo viele unterschiedliche Shops und Boutiquen locken. Wer stattdessen lieber den schönen Künsten nachgehen möchte, der kann einen Watercolour-Workshop am Naples Art Institute machen, wo man ein paar wichtige Tipps und Tricks zum Umgang mit Farbe und Technik bekommt.

i Im Corksrew Swamp Sanctuary, einem großen Naturschutzgebiet, können Besucher auf dem Boardwalk, einer Art Holzbrücke, auf fast vier Kilometern Länge durch das Sumpfgebiet wandern. Sonja Roos

Da unsere Reise unter dem Titel „High Life meets Wild Life“ steht, ist am nächsten Tag ein Ausflug in die Swamps, also die Sümpfe anberaumt. Das „Corksrew Swamp Sanctuary“ ist ein Naturschutzgebiet in den westlichen Everglades in der Nähe von Naples. Sally Stein von der National Audubon Society, die das Gebiet verwaltet, erklärt, dass das Naturschutzgebiet 1954 gegründet wurde, um die Zypressen zu schützen, denn dort befindet sich der größte Bestand von 400 bis 700 Jahre alten Zypressen in den USA. Auf rund 52,6 Quadratkilometern finden sich aber auch verschiedenste andere Pflanzen- und Tierarten, der Höhepunkt ist die Sichtung eines Babyalligators. Und wer sich jetzt fragt, wie man überhaupt durch die Sümpfe dort kommt: Es gibt einen Rundgang, den Boardwalk. Eine Art Holzbrücke, die sich auf etwa vier Kilometern Länge durch das Naturschutzgebiet zieht. Ein Tipp allerdings: Man sollte sich zuvor gut mit heimischem Mosquitospray einbalsamieren, denn die kleinen Biester lachen über handelsübliche Produkte, die europäische Touristen mitbringen.

Nach dieser wilden Schönheit zeigt sich die Natur gezähmter, aber nicht minder schön und beeindruckend im Naples Botanical Garden. Man wird sich fragen, warum man denn in Florida einen botanischen Garten besuchen sollte, wenn doch drum herum schon überall Palmen und Hibiskussträucher wachsen. Aber der 1993 gegründete Naples Botanical Garten hat so einiges zu bieten. Die gut 170 Hektar lassen sich in einem Rundgang entdecken, der in verschiedene Themenbereiche führt. Das Schöne ist, dass der komplette Garten unter freiem Himmel liegt. Kein Tropenhaus oder andere Gewächshäuser. Hier wächst alles unter der Sonne Floridas.

i Kulinarischer Höhepunkt: ein Essen bei Chef Kayla Pfeiffer in ihrem "Bicyclette Cookshop" in Naples. Sonja Roos

Und wer danach hungrig ist, der sei versichert, dass Naples voll mit kulinarisch exklusiven Restaurants und geheimen Foodspots ist. So würde man Chef Kayla Pfeiffers Restaurant „Bicyclette Cookshop“ eher übersehen. Drinnen aber kocht eine der kreativsten Köpfe. Die Absolventin des Culinary Institute of America hat sich mit gerade mal 29 Jahren bereits einen großen Namen gemacht und zaubert außergewöhnliche Kombinationen auf den Teller.

Und natürlich wäre ein Trip nach Florida kein Trip nach Florida, ohne dass man mit einem Airboat durch die Everglades gefahren wäre. ﻿Bryan, der das Airboat durch die engen, mit Mangroven bewachsenen Wasserstraßen peitscht, erklärt, dass er das bereits als Kind getan habe und jeden Meter hier kennt, was beruhigend ist, weil man als Tourist schnell die Übersicht verliert, von wo man gekommen ist und wo man herfahren muss, um zurückzukommen. Bryan aber weiß es. Und er kennt sogar die Krokodile hier mit Namen, die träge an den Booten vorbeischwimmen. Entzückte Aufschreie gibt es noch, als sich die Schwanzflosse eines Delfins zeigt. Eine wunderbare Bootstour!

i Sumpfgebiete und die für die Region typischen Mangroven. Sonja Roos

Unsere Gruppe hat mittlerweile den Ort gewechselt, von Naples nach Marco Island. Hier steht das Wild Life eher im Vordergrund. Sumpfgebiete, die Everglades gleich vor der Haustür, dazu die Ten Thousand Islands ( „Zehntausend Inseln“). Deren genaue Anzahl ist zwar nicht bekannt, aber mit einigen Hundert Eilanden geringer als der Name vermuten lässt. Die Inselgruppe erstreckt sich unmittelbar vor dem Festland und besteht zum Großteil aus kleinen, mit Mangroven bedeckten Inselchen. Eine Ausnahme ist Marco Island am Nordende der Inselkette, die mit Abstand größte Insel. Sie wird von einer Stadt mit über 12.000 Einwohnern eingenommen, dagegen sind die meisten anderen Inseln unbewohnte Wildnis.

In den örtlichen Museen wie zum Beispiel dem Museum of the Everglades, dem Marco Island Historical Museum oder dem Smallwood Store kann man die Geschichte Floridas und der ersten Siedler dort erkunden. Und wer sich noch etwas Besonderes gönnen möchte, der kann auf einem Waverunner, also einem Jetski, die Gegend vom Wasser aus erkunden. Fazit der Reise: Der Sunshine State macht seinem Namen alle Ehre - und ein Trip dorthin vereint perfekt die schöne Gegensätzlichkeit dieser Region.

i Thomas Lockyear ist Kurator im Museum of the Everglades und kann viel über die Geschichte der Region erzählen. Sonja Roos

Wissenswertes für Reisende

Zielgruppe: Naples und Marco Island sind geeignet für Familien, Naturliebhaber, Abenteurer und Geschichtsinteressierte.

Beste Reisezeit: Herbst und Frühling, im Sommer ist es sehr heiß und oft schwül.

Ausflugstipps: - Old Naples Guides Bicycle Tour: Mit dem E-Bike durch Naples auf den Spuren alter Häuser und lokaler Geschichte; - Champagne Brunch at Sails Restaurant und Abendessen at the Bicyclette Cookshop: Gediegener Luxus und kulinarisches Erlebnis;

- Corkscew Swamp Sanctuary: Zu Fuß durch eines der größten Naturschutzgebiete Floridas; - Naples Botanical Garden: Ein wunderschöner, botanischer Garten mit vielen Themengebieten; - Everglades City Airboat Tours: Mit dem Airboat durch die Everglades – ein Erlebnis.

Unsere Autorin ist gereist mit Discover Airlines und hat übernachtet im The Capri Inn in Naples und im Hilton Beach Resort and Spa auf Marco Island. Diese Reise wurde unterstützt von The Naples, Marco Island, Everglades Convention & Visitors Bureau (CVS) und BZ.COMM.