Weit mehr als die drei C
Die Normandie – ein guter Ort für Kulinarik und Genuss
Typisch für die Normandie sind ihre traditionellen Fachwerkhäuser, die oft in hübschen kleinen Dörfern, wie hier in Blangy-le-Ch
Typisch für die Normandie sind ihre traditionellen Fachwerkhäuser, die oft in hübschen kleinen Dörfern, wie hier in Blangy-le-Château, stehen und das Ortsbild prägen.
Maja Wagener

Die Normandie kennen viele vom D-Day oder von der Durchfahrt in die Bretagne. Doch Genießer sollten der Region mit den sanften Hügeln und der rauen Meeresküste ihr Augenmerk schenken: Sie finden hier ein kulinarisches Fest an Aromen.

Lesezeit 7 Minuten
Der Duft von Apfel und Karamell zieht aus dem Bauch des kleinen Glases durch die kaminartige Öffnung nach oben. Goldbraun schimmert die schwere Flüssigkeit im Licht, das durch die großen Fenster in den hellen Raum mit seiner warmen Holztheke fällt. Der Geschmack des 25 Jahre alten Calvados bestätigt den Geruch: Aromen von Frucht, Vanille und Holz prickeln auf der Zunge.

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