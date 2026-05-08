Vinschgau (Südtirol)
Die Entdeckung der Geborgenheit
Wellness mit Ausblick: Vom Niedermair Nature Retreat lässt sich der Vinschgau kilometerweit überblicken – das Tal hoch nach Part
Wellness mit Ausblick: Vom Niedermair Nature Retreat lässt sich der Vinschgau kilometerweit überblicken – das Tal hoch nach Partschins, das Tal hinunter bis nach Meran.
matteo o./Niedermair Nature Retreat

Es soll ein Urlaub sein von Anfang an, eine Reise zu den Wohlfühloasen im Vinschgau - mit Wandern, Radeln, Wellness und Genuss. Wir finden die neue Generation der perfekten Gastgeber. Und entdecken die Geborgenheit.

Lesezeit 8 Minuten
Noch liegen tapfer einige Schneefelder auf den Hängen im Allgäu, als ob sie den Urlaubern im Tal zurufen wollten, dass sie bis zum nächsten Winter durchhalten. Aber darüber können die leuchtenden Osterglöckchen unter den Birken auf dem romantischen Fußweg hinunter nach Nesselwang nur müde lächeln.

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Freizeit

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