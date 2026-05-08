Es soll ein Urlaub sein von Anfang an, eine Reise zu den Wohlfühloasen im Vinschgau - mit Wandern, Radeln, Wellness und Genuss. Wir finden die neue Generation der perfekten Gastgeber. Und entdecken die Geborgenheit.
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Noch liegen tapfer einige Schneefelder auf den Hängen im Allgäu, als ob sie den Urlaubern im Tal zurufen wollten, dass sie bis zum nächsten Winter durchhalten. Aber darüber können die leuchtenden Osterglöckchen unter den Birken auf dem romantischen Fußweg hinunter nach Nesselwang nur müde lächeln.