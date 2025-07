Was nimmt man auf ein Hausboot mit? Beim nächsten Mal nur die Hälfte. Auch wenn der Koffer passgenau in die Aussparung unter dem Doppelbett in der Schlafkoje passt. Die Reiseapotheke etwa kommt ohne Kaugummi gegen Seekrankheit aus, denn auf dem Canal du Midi, der zwischen Toulouse und Sète mäandert und zusammen mit dem Garonne-Seitenkanal den Atlantik mit dem Mittelmeer in Südfrankreich verbindet, gibt es keinen Wellengang – anders als etwa auf dem Ärmelkanal. Auch eine Toilettenpapierkrise – den Begriff führt Wikipedia im Rückblick auf die Corona-Pandemie – ist nicht zu befürchten: Eine Rolle pro Toilette gehört zum Starterpaket dazu – unterwegs lässt sich dann mehr nachkaufen.

Drei Kabinen hat die „Pénichette Neo“, die neueste Kategorie der Locaboat-Flotte. Zwei Kabinen befinden sich nebeneinander im Bug; jede ist ein wohldurchdachtes kleines Reich mit Schiebetür und gemütlicher Holzoptik, dazu ein komfortables kleines Bad mit Waschbecken, elektrischem WC und Nasszelle (statt ausziehbarem Duschkopf am Waschbecken), toll! Auch vier direkt neben der Duschtür platzierte Kleiderhaken lassen gute, pragmatische Planung erkennen. Das Bett lässt sich zweiteilen und geht mit kuscheligen Decken und superbequemer Matratze einher. Soll man sich „wie Gott in Frankreich“ einfach hinfläzen und den Blick durch das breite Fenster in die Landschaft genießen? Nein, noch nicht, die Reise verspricht noch so viel mehr. Die Abenteuerlust geht mit an Bord.

Eine Kajüte für Ah und Oh: Die Pénichette Neo bietet viel Licht, helle Holzoptik, jede Menge Ablageflächen rund um das Bett (und darunter) – und eine superbequeme Matratze. Das 1,40 mal 2,00 Meter breite Doppelbett lässt sich in zwei Einzelbetten teilen. Barbara Malik Das Bad sieht mit Waschbecken, WC und Duschkabine wie ein kleines Hotelzimmer aus. Es hat auch ein kleines Schiebefenster, sodass der Raum gelüftet werden kann. Aber auch über eine Ablaufrinne am unteren Fensterrand kann kondensiertes Wasser ablaufen. Barbara Malik Blick in die Küche: Sie ist mit Kühlschrank, Gasherd und Ofen umfänglich ausgestattet. In den Schränken und Schubladen finden sich Besteck, Geschirr und vielerlei mehr. Barbara Malik 1 / 3

Nach einem Zwei-Stunden-Flug von Frankfurt nach Toulouse und einer gleichlangen Fahrt im Großraumtaxi zum Locaboat-Starthafen in Argens-Minervois ist erst mal ein kurzer Landgang geplant: Es lockt das Restaurant La Guinguette mit traditioneller französischer Küche und offenem Grill. Mithilfe einer Übersetzungs-App entdecken wir Tintenfisch und Garnelen, aber auch Varianten von Fleisch und Eintopf. Jeden Tag einen neuen Ort und ein neues Restaurant kennenlernen oder aber an einem Lieblingsplatz länger verweilen, alles ist möglich.

Die erste Nacht an Bord endet mit einer hämmernden WC-Spülung. In der Nebenkabine wird Abwasser abgesaugt und Frischwasser nachgepumpt, der Motor verrichtet seine Arbeit lautstark. So ist das halt, wenn „Lerchen“ und „Eulen“ gemeinsam auf Tour gehen. Frühstück bei herrlichem Sonnenaufgang ist die Entschädigung – diesen idyllischen Start in den Tag hätte man anders verpasst. Und der Kaffee aus der French Press – Standardzubehör laut Locaboat-Inventarliste in Frankreich – duftet herrlich.

Zweistündige Einweisung in Theorie und Praxis

Nachdem die Küche inklusive Gasherd bereits autodidaktisch in Betrieb genommen wurde, folgt nun die obligatorische rund zweistündige Bootseinweisung durch einen Techniker. Er trägt uns auf, das Boot alle zwei Tage an eine externe Stromversorgung anzuschließen, um die Batterie aufzuladen, die den Kühlschrank und die Webasto-Klimaanlage betreibt; über eine Photovoltaikpaneele kann sich das Boot bei längerer Fahrt aber auch selbst aufladen. Jeden zweiten Tag heißt es auch, Frischwasser nachtanken – damit wir auch weiterhin mit Kaffee in den Tag starten und die Toilettenspülung nutzen können. Etwa alle drei Tage soll der Abwassertank an einem Hafen mit entsprechender Vorrichtung abgepumpt werden. Locaboat sieht sich als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Noch immer entleeren manche Boote ihr Schwarzwasser in den Kanal. An besserer Wasserqualität wird aber gearbeitet, in den Häfen und Gemeinden wächst die Bereitschaft für entsprechende Investitionen, sagt Francisco Forgas.

Forgas ist ein wandelndes Lexikon in Sachen Locaboat, denn er arbeitet für das Unternehmen seit 37 Jahren. Er hat sich auch den Namen „Neo“ für die neue Bootsgeneration ausgedacht. Wir überlassen ihm die Rolle des Bootsführers, schließlich dürfen in Frankreich alle Über-18-Jährigen, mit dem Einverständnis des Kapitäns, das Boot ebenfalls steuern. Als Kapitän trägt er die Verantwortung für eventuelle Schäden, die nicht von der Bootsversicherung oder Kaution abgedeckt sind, also grob fahrlässige Beschädigungen. „Aber“, betont Forgas, „die Kunden werden nicht wegen jedem Kratzer belangt, die Boote sind zum Verchartern gebaut und stabil; es passiert im Verhältnis wirklich relativ wenig.“ Das Boot ist auch ringsum durch Fender geschützt, die ein bisschen wie Bojen aussehen.

i Francisco Forgas hat schon viele verschiedene Bootstypen gesteuert. An der Pénichette Neo schätzt er besonders die Kombination aus Bug- und Heckstrahler – damit wird das An- und Ablegen einfacher. Aber man gewöhne sich schnell an jedes Boot, sagt er auch. Barbara Malik

Dann wird es ernst. Unsere Pénichette Neo ist 13,45 Meter lang, 4 Meter breit und 2,97 Meter hoch – es fühlt sich an, als ob man zwei Wohnmobile am Stück zu Wasser lässt. Tatsächlich gibt es im Locaboot-Bestand nur ein anderes Modell, das noch ein Stückchen länger und gleichzeitig auch breiter ist: die „Europa“ (E700). Wir zünden den Dieselmotor, lassen ihn vorglühen, drücken den Anlasser – und als der schrille Signalton endlich verebbt, kann es losgehen.

Insgesamt 63 Schleusen hat der Canal du Midi auf seinen 240 Kilometern Länge, eine davon heißt „Empare“ – und auf diesen Namen ist auch unser Boot getauft. Wir wollen mit unserer „Empare“ acht Schleusen durchqueren, es ist ihre zweite Fahrt – die Pénichette der Kategorie Neo hat das Baujahr 2025 – für mich ist es die erste. Trotzdem lässt mich Forgas schnell das Ruder übernehmen. Das Steuerrad ist leichtgängig, übersetzt die Bewegung aber träge, deshalb machen sich hektische Lenkbewegungen Richtung Steuerbord (rechts) und Backbord (links), um mittig im Kanal zu bleiben, als Schlingerkurs bemerkbar. Doch nicht lange. Wie beim Autofahren werden die Handgriffe schnell zur Routine – auf dem Boot hat man allerdings mehr Zeit für Entscheidungen „Es ist nicht wie im Auto: Da rast du an der Stelle vorbei – ‚ah, zu spät!‘“, beschreibt es Forgas, sondern, wenn man etwa entlang einer Strecke anlegen will, kann man in Ruhe gucken, wo es am besten passt. Und wenn ein Manöver nicht gleich gelingt, kann man es wiederholen. In Frankreich darf man auch im Grünen anlegen, dafür gibt es Eisen, die man – ähnlich wie Heringe beim Zelten – in die Uferböschung einschlagen kann.

Paraza ist ein malerisches Dorf im südfranzösischen Languedoc mit engen Gassen, historischen Gebäuden und charmanter Atmosphäre. An der Kaimauer kann man perfekt anlegen – auch wenn man etwa im Café du Port, dem Haus mit den roten Fensterläden, essengehen will. Barbara Malik Anlegen ist Teamarbeit: Ein Crewmitglied muss an Land springen und die Leine um den Poller schlingen – wenn vorhanden – und dann zum Boot zurückzureichen. Dort wird dann, fachsprachlich ausgedrückt, eine Klampe belegt, das heißt, das Tauwerk an der dafür vorgesehenen Vorrichtung festgemacht. In Frankreich darf man fast überall anlegen, auch an unbefestigten Ufern. Dazu sind die Boote mit langen Eisen ausgestattet, die man wie Heringe beim Zelten in den Boden schlägt. Barbara Malik Klein, aber fein: das Café du Port. Hier speisen wir mit Blick auf den Kanal und in unserem Fall auch direkt auf das Boot. Barbara Malik Grüner Spargel der Saison auf roter Beete mit Zitronenzesten – wenn dieses Gericht ein Ort wäre, wollte man erneut hinreisen. Barbara Malik 1 / 4

Eineinhalb Stunden sind wir seit der Bootseinweisung unterwegs, da lockt als erstes Etappenziel das malerische Dorf Paraza in der Region Languedoc. Im Château de Paraza haben wir ein Wein-Tasting gebucht. Einer Legende nach verbrachte der französische König Louis XIV. hier eine Nacht, als er im Mai 1681 den Canal du Midi einweihte. Der „Sonnenkönig“ hat das Projekt finanziell gefördert, das als zweitgrößtes Bauunterfangen unter seiner Herrschaft nach dem Schloss von Versailles gilt. Historisch belegt ist, dass Pierre-Paul Riquet – Salzsteuereinnehmer und Ingenieur – im Château wohnen durfte, während er das gigantische Bauwerk realisierte.

Jahrelang hatte er am Problem der Wasserzufuhr getüftelt und den Bau des Kanals bis auf einen Zentimeter genau penibel geplant. Das erzählt Monique Boulze-Pillevesse vom Tourismusbüro Béziers Méditerranée, die wir zum Abschluss der Reise in Béziers, der Geburtsstadt von Riquet, treffen. Es gelang ihm damit, die Transportwege etwa für Kohle, Holz, Wein, Getreide und Oliven zu verkürzen und eine alternative Handelsroute zur Straße von Gibraltar zu eröffnen, wo Piraten ihr Unwesen trieben.

i Die Stadt Béziers hat ihrem berühmtesten Sohn eine Allee und darauf dieses Denkmal gewidmet. Als Generalsteuerpächter des Languedoc hat es Pierre-Paul Riquet zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht. Seine große Leidenschaft und sein Lebenswerk allerdings war der Canal du Midi. Barbara Malik

Dank des Kanals kam die Region zu großem Reichtum; viele Kaufmannshäuser in Béziers zeugen noch heute davon. Als der Kanalbau 1676 losgehen durfte, war Riquet allerdings bereits 58 Jahre alt. Die Fertigstellung erlebte er nicht, sondern starb ein halbes Jahr zuvor in Toulouse.

Das Château de Paraza fasziniert nicht nur aufgrund dieser Geschichte. Auch optisch entführt das Interieur in diese altherrschaftlichen Zeiten. In der Eingangshalle etwa wandeln die Gäste über denselben Marmor, den König Louis XIV. in Versailles verbauen ließ. Die aktuellen Besitzer, Annick und Pascal Danglas mit ihren Kindern Matthieu, Antoine und Lucile, haben das Anwesen renoviert, modernisiert und auch die zugehörigen Weinberge revitalisiert. Sie verkosten selbst kreierte Weine und bieten Events mit und ohne Übernachtung in dem Herrenhaus an.

Das Château de Paraza ist ein herrschaftliches Anwesen mit einer Geschichte, die ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Hier hat Pierre-Paul Riquet gelebt, während er den Canal du Midi baute. Die heutigen Besitzer haben das Herrenhaus als Bed & Breakfast eingerichtet und das Interieur an historischen Gegebenheiten angelehnt. Barbara Malik Die Besitzer des Château de Paraza möchten ihren Gästen ein authentisches Gefühl vermitteln – hier ein Blick in den Frühstücksraum des Herrenhauses. Barbara Malik Frühsport oder Abkühlung in der Hitze: Im Pool des Château de Paraza ist beides möglich. Barbara Malik Lucile Danglas empfängt gern die Welt bei ihr zu Hause im Château de Paraza. Im Familienbetrieb ist sie zuständig für Events und Führungen. Gemeinsam mit ihrem Bruder kreiert sie auch den Geschmack neuer Weine, die dann etwa bei Wein-Tastings gekostet werden können. Barbara Malik 1 / 4

Doch zurück zum Ufer, ein paar Minuten früher: Die Kaimauer ist mit Pollern perfekt zum Anlegen geeignet, und ich erkläre mich zum Sprung an Land bereit, um, wie gerade gelernt, den Bug nah ans Ufer zu ziehen. Das Bootsheck kann der Kapitän nun mithilfe des Bug- und Heckstrahlruders, also mit seitlicher Schubkraft vorne und hinten – diese Kombination ist eine Besonderheit der Pénichette Neo – parallel zur Kaimauer ausrichten. Allein schon wegen des Café du Port direkt an der Anlegestelle empfiehlt es sich übrigens, einen Halt in Paraza einzuplanen; dort sind Gourmets am Werk: Mein erster grüner Spargel der Saison kommt auf roter Beete mit Zitronenzesten. Einfach lecker.

Mit Sonnenbrille, Sonnenhut und Sonnencreme geht die Fahrt weiter; es heißt nun, Seele baumeln lassen, Landschaft genießen, Zeitgefühl verlieren – und zwischendurch den Kopf einziehen, wenn wir Brücken durchqueren. Gut, dass wir das Sonnensegel Bimini nicht aufgespannt haben: Sonst würden wir nun mit Stofffetzen im malerischen Le Somail einfahren, wo wir während der Nacht Rast machen und das Restaurant Auberge du Somail aufsuchen möchten.

i Ankunft in Le Somail, einem malerischen Hafenort im Département Aude in der südfranzösischen Region Okzitanien. Der Ort ist auch für sein Antiquariat bekannt, das 50.000 Bücher quer durch alle Themenbereiche im Bestand hat. Vor der eng gewölbten Steinbrücke ist kein Platz mehr zum Anlegen, also durchfahren wir sie und finden dahinter ein Plätzchen für die Nacht. Barbara Malik

Tags darauf starten wir früh: In Argeliers wollen wir auf dem Oliven- und Trüffelanwesen Le Mas d’Antonin an einem Öl-Tasting teilnehmen. Bereits am Starthafen haben wir Fahrräder mit an Bord genommen, weil die Farm etwa zwei Kilometer vom Kanal entfernt liegt. Le Mas d’Antonin hat sich auf die Ernte grüner Oliven spezialisiert, 8 bis 10 Kilo braucht es für einen Liter Öl, ein Baum „liefert“ 10 bis 20 Kilo, ungefähr 800 Olivenbäume hegen und pflegen Clémence Anton und ihre Mutter – außerdem 1500 „Trüffelbäume“, also Bäume, deren Wurzeln in Symbiose mit Trüffeln leben. Zwei Hunde gehen ihnen bei der Trüffelsuche zur Hand; Anton demonstriert, wie deren Training vonstattengeht, und betont „Hunde lernen viel schneller als Schweine.“ Schweine bräuchten für jeden Lernschritt zwei bis drei Wochen, ihre Hunde insgesamt drei.

Rechts und links des Kanals sind Treidelwege angelegt. So lässt sich mit dem Fahrrad gut die Gegend erkunden oder etwa ein nahegelegener Ort aufsuchen, um den Kühlschrank aufzufüllen. Wir haben ein Öl-Tasting gebucht und radeln zur Oliven- und Trüffelfarm Le Mas d'Antonin in Argeliers. Barbara Malik Soika (4, verdeckt) ist bereits ein ausgebildeter Trüffelsuchhund, Vega – sieben Monate alt – wird noch trainiert. Dazu versteckt Clémence Anton von der Oliven- und Trüffelfarm Mas d'Antonin schwarzen Trüffel aus dem Vorjahr ein paar Zentimeter unter der Erde in der Nähe eines Baumes, wo Trüffel zu erwarten sind. Vega muss lernen, den Trüffel zu finden, aber nicht zu fressen – und aufzuhören zu suchen, sobald der Trüffel entnommen ist, obgleich noch Geruch an der Stelle verbleibt. Barbara Malik Die Öl- und Trüffelfarm Le Mas d'Antonin am Rande des Dörfchens Le Minervois bietet Trüffelprodukte aus eigener Herstellung zum Kauf an. Natürlich kann man hier auch Olivenöle, vorzugsweise aus grünen Oliven, zum Beispiel als Reisesouvenier erwerben. Barbara Malik Clémence Anton bereitet das Öl-Tasting vor. Barbara Malik Nussig oder buttrig, an Minze oder Pfirsische erinnernd: Olivenöl kann viele unterschiedliche Aromen haben, spätestens bei diesem Öl-Tasting merkt man das. Barbara Malik 1 / 5

Jede Menge Herausforderungen auf der Strecke

Auf der Weiterfahrt steht die größte Herausforderung unserer Strecke an: die Brücke bei Capestang mit einer Durchfahrtshöhe von nur 3,10 Metern. Maßarbeit ist hier gefragt, die Crew hält am Bug nach Backbord und Steuerbord die Augen offen, der Kapitän passt die Geschwindigkeit an. Teamwork und geteiltes Glück oder geteiltes Leid. Vier Stunden später wird es erneut spannend: Am Malpas-Tunnel vor Colombiers mit einer Länge von 160 Metern, der als Einbahnstraße funktioniert, will just, als wir auf ihn zusteuern, auf der Gegenseite auch ein anderes Hausboot durchfahren. Wer hat Vorfahrt? Haben wir ein Lichtsignal übersehen? Wir erkennen, dass es zurückrudert. Glück gehabt! Vielleicht, weil wir vorab gehupt hatten?

Im Hafen von Colombiers, unserer vorletzten Station, füllen wir unsere Vorräte auf: Für unser Boot gibt es Strom und Frischwasser, für uns im Supermarkt an der Marina Nachschub an Orangensaft, Milch und Haferflocken für das nächste Frühstück. Danach weihen wir die Gasplancha auf dem Oberdeck ein, weil das Hafenrestaurant Ruhetag hat: Umgeben von Jachten – den Abendhimmel trotzdem fast für uns allein –, gibt es Grillwürstchen, -gemüse und Salat. Was einfach ist, kann so wunderbar sein.

i Das Hafenrestaurant in Colombiers hat geschlossen, aber kein Problem: Wir haben ja unser "Haus" und damit alles nötige Inventar inklusive gut gefülltem Kühlschrank dabei. Außerdem hat die Pénichette Neo als besonderes Ausstattungsmerkmal auf dem Oberdeck eine Gasplancha, Spüle und Kühlbox. Gleich wird es lecker nach Bratwurst und Grillgemüse riechen. Barbara Malik

Die Reise neigt sich ihrem Ende zu, doch ein weiterer Höhepunkt steht noch an: die Schleusentreppe von Fonséranes, die Riquet als Teil des Kanals in Blickdistanz von Béziers bauen ließ, damit die Schiffe das Orb-Tal durchqueren konnten. Das Meisterwerk der Ingenieurskunst mit sieben aufeinanderfolgenden Schleusen (ursprünglich neun) und einem Höhenunterschied von insgesamt 13,60 Metern (ursprünglich 21,60 Meter) gilt – wie der Kanal insgesamt – als Unesco-Weltkulturerbe.

Wir erleben sie nicht aus der Touristenperspektive, sondern werden selbst Teil des Spektakels. Denn jemand muss während der Schleusengänge an Land neben dem Boot herlaufen und es quasi an der Leine führen, treppauf wie treppab. Der Wasserpegel hebt oder senkt sich nämlich so stark, dass keiner das Tauwerk vom Schiff aus über die Poller lupfen kann.

Früher Start zur Schleusentreppe von Fonséranes: Talfahrt wie auch Bergfahrt sind nur zu festgelegten Zeiten möglich. Barbara Malik Einfahrt in ein Unesco-Weltkulturerbe: die Schleusentreppe von Fonséranes. Sie wurde 1680 von Pierre-Paul Riquet erbaut und hat heute sieben, ursprünglich neun Schleusenkammern. Boote können auf diesem Wege einen Höhenunterschied von 13,60 Metern (1680: 21,60 Meter) überwinden, um das Orb-Tal bei Béziers zu durchqueren. Damit das sicher gelingt, muss die Bootscrew das Boot von außen mit dem Tauwerk stabilisieren. Barbara Malik Die "Empare", unser Hausboot für kurze Zeit, hat bereits einige Kammern der Schleusentreppe Fonséranes erfolgreich gemeistert. Gleich öffnet sich das nächste Schleusentor auf unserer Bergfahrt. Ein Crewmitglieder läuft parallel zum Boot auf der Schleusenmauer beziehungsweise steigt die Treppen bis auf jene Höhe an, die das Schiff in einigen Minuten auch erreichen wird. Barbara Malik Dank der Schleusentreppe bei Béziers, die auf den Ingenieur Pierre-Paul Riquet zurückgeht, können die Boote große Höhenunterschiede überwinden. Barbara Malik Ursprünglich führte der Canal du Midi für eine kurze Passage durch den Fluss Orb bei Béziers. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es für Boote einen sichereren Streckenverlauf, nämlich über eine Kanalbrücke. Im Hintergrund, erbaut auf einem Felsen, thront die Kathedrale Saint-Nazaire von Béziers.Von hier aus sind sowohl Altstadt wie auch das moderne Zentrum der Stadt mit rund 80.000 Einwohnern fußläufig schnell zu erreichen. Barbara Malik 1 / 5

Bis 1858 mussten die Boote nach der Schleusung für eine Passage von 800 Metern den Fluss Orb durchqueren, der trug aber oft Hochwasser, war unberechenbar und unzählige Boote kenterten, die Ladung ging verloren. Deshalb wurde eine Kanalbrücke über den Orb gebaut. Dorthin werden die Boote seither nach der siebten Schleuse umgeleitet und gelangen sicher nach Béziers. Mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie von Toulouse nach Sète wurde der Canal du Midi dann wirtschaftlich uninteressant. „Erst vor mehr als drei Jahrzehnten erlebte er durch den Hausboot-Tourismus eine kleine Renaissance“, sagt Tourismusexpertin Monique Boulze-Pillevesse.

Die Hausboote von Locaboat sind optisch den früheren Lastkähnen nachempfunden; Pénichette heißt übersetzt „kleiner Lastkahn. Wie schwer die Last auf einem Boot (und auf dem Weg dorthin) ist, hat jeder selbst in der Hand. Silbermond singt „Es reist sich besser mit leichtem Gepäck“. Das will ich beim nächsten Mal beherzigen.

Wissenswertes für Reisende

Zielgruppe: Hausbootreisen mit Locaboat sind – je nach Bootsmodell – geeignet für Paare, Kleingruppen bis 12 Personen und Familien (Kinder müssen auf dem Außendeck Schwimmwesten tragen). Vorerfahrung als Skipper ist nicht erforderlich, Kunden werden in einer Einweisung mit der Handhabung des Bootes vertraut gemacht.

Beste Reisezeit: Beliebt sind Hausbootfahrten auf dem Canal du Midi im Frühling und Herbst, wenn das Wetter mild ist, denn Hausbootfahrten sind ein Outdoor-Urlaub. Wer aber Sonne und Hitze liebt, kommt im Sommer voll auf seine Kosten. Achtung: Locaboat gestattet die Nutzung des Sonnensegels nicht während der Fahrt. Der Canal du Midi wird zwischen Ende März und Anfang November touristisch genutzt, davor und danach wird der Kanal gewartet, um funktionstüchtig zu bleiben.

Unsere Autorin ist gereist mit Lufthansa (Frankfurt nach Toulouse) und hat übernachtet auf der Pénichette Neo. Diese Reise wurde unterstützt von Locaboat (www.locaboat.com/de) und regionalen Partnern.

Ausflugstipps