Frankreich Das weiße Gold der Atlantikküste Vivien Herrmann 31.10.2025, 18:00 Uhr

i Statt Trubel wartet erholsame Stille in den malerischen Küstenorten der Pays de la Loire. Vivien Herrmann

Wer Sonne, Strand und Party sucht, der findet nicht an diese Küste: An der Pays de la Loire im Westen Frankreichs warten das raue Meer, stille Strände, malerische Orte und Köstlichkeiten für Glas und Teller.

Ein Landeanflug wie ein Postkarten-Motiv: Aus dem Flugzeug sind die typischen Fischerhütten auf Stelzen der französischen Atlantikküste bereits zu sehen. Die pêcheries säumen die Küste und erinnern mit ihren Netzen an übergroße Traumfänger. Nantes bietet den perfekten Ausgangspunkt, um die malerischen Küstenorte der Pays de la Loire zu erkunden.







Artikel teilen

Artikel teilen