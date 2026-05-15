Nordböhmen wandernd erleben Das Lausitzer Gebirge prägen nicht nur Umgebindehäuser Markus Müller 15.05.2026, 18:00 Uhr

i Umgebindehäuser gibt es im Lausitzer Gebirge in den unterschiedlichsten Formen und in vielfältigen Ausstattungsvarianten. Markus Müller

Das Lausitzer Gebirge in Nordböhmen liegt genau zwischen Deutschland und Tschechien. Dort lassen sich Natur und Kultur am besten wandernd erleben. Nur dort und in den direkten Nachbarregionen gibt es eine ungewöhnliche und einzigartige alte Hausform.

Wissen Sie, was Umgebindehäuser sind und wo man welche findet? Nein? Dann lade ich Sie zu einer Tour nach Tschechien ein, genauer gesagt ins Lausitzer Gebirge in Nordböhmen. Dort können Sie nicht nur die in ganz wenigen Regionen vorkommende besondere Hausform bei schönen Wanderungen erleben, tief in eine Gegend mit einst deutscher Geschichte eintauchen, die böhmische Natur und die Glasbläser erleben sowie leckere Speisen und gutes Bier trinken.







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