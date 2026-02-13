Zwischen den Welten, zwischen den Zeiten: Tradition und Moderne liegen in Usbekistan nah beieinander. Eine Reise durch das zentralasiatische Land ist oft wie ein Märchen aus 1000 und einer Nacht. Ein großer Zauber ist die Begegnung mit den Menschen.
Lesezeit 11 Minuten
Dass dieser Abend noch wild, schweißtreibend, emotional wird, daran ist nicht zu denken, als er beginnt. Als wir Deutschen das usbekische Restaurant im Herzen von Taschkent betreten und uns an einen Tisch am Fenster setzen, steht am Eingang ein verwaistes DJ-Pult im Dunkeln.