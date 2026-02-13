Usbekistan Das Abenteuer Usbekistan – eine Oase für die Seele Christian Kunst 13.02.2026, 18:00 Uhr

i Der Registan bei Nacht Christian Kunst

Zwischen den Welten, zwischen den Zeiten: Tradition und Moderne liegen in Usbekistan nah beieinander. Eine Reise durch das zentralasiatische Land ist oft wie ein Märchen aus 1000 und einer Nacht. Ein großer Zauber ist die Begegnung mit den Menschen.

Dass dieser Abend noch wild, schweißtreibend, emotional wird, daran ist nicht zu denken, als er beginnt. Als wir Deutschen das usbekische Restaurant im Herzen von Taschkent betreten und uns an einen Tisch am Fenster setzen, steht am Eingang ein verwaistes DJ-Pult im Dunkeln.







