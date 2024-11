Im Geopark der Baskischen Küste und dem Biosphärenreservat Urdaibai finden Naturfreunde eine Auszeit vom hektischen Alltag An der baskischen Küste: Von schroffen Felsen und bemalten Bäumen 01.11.2024, 18:00 Uhr

i Auf der Strecke der „Fylsch Route“ können Wanderer die riesigen Gesteinsformationen – Flysch genannt – bewundern. Gleichzeitig bietet sich ein spektakulärer Blick auf den Atlantischen Ozean. Foto: Lena Reuther Lena Reuther

Im Geopark und dem Biosphärenreservat Urdaibai finden Naturfreunde eine Auszeit vom hektischen Alltag

Ein einzigartiger Panoramablick auf den Atlantischen Ozean: Der Aussichtspunkt „Baratzazarrak“ ist einer der Orte, an denen Wanderer erleben, was den Unesco Geopark der Baskischen Küste so besonders macht. Neben einem erstklassigen Blick auf das Meer, ist hier auch der sogenannte Flysch zu sehen.

