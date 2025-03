Klar, die meisten Menschen verbinden die Italienische Riviera mit Sonne, Strand und gutem Essen. Dass man dort aber auch tief in Traditionen eintauchen kann, wird vor allem in der Karwoche deutlich: im kleinen Ceriana im schönen bergigen Hinterland.

Eigentlich liegt das Bergdorf Ceriana nur gut zehn Kilometer von der bekannten Festival-Stadt San Remo an der Blumenriviera entfernt. Doch das Sträßchen, das sich zuerst in Serpentinen von der Küstenstraße, der schon in Römerzeiten angelegten Via Aurelia, bergauf windet und dann am halben Hang des Armea-Tals landeinwärts führt, scheint gar kein Ende zu nehmen.

Und ganz schön was los ist auf der kleinen Strecke am frühen Karfreitagnachmittag auch. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die zur Prozession der Bruderschaften in das mittelalterliche Dorf wollen, das aber schon in der Römerzeit gegründet worden ist. Dort angekommen, beginnt erst mal die Parkplatzsuche in den engen Gassen. Aber wir wissen noch vom letzten Besuch, seit dem aber viele Jahre vergangen sind: auf der Hauptstraße mitten durchs Dorf und dann weiter bis zur Friedhofszufahrt, wo wir auch dieses Mal wieder einen Parkplatz finden.

i Der alte, teils noch aus romanischer Zeit stammende Kirchenbezirk von Ceriana liegt im Tal und wird von einem eindrucksvollen Hügelpanorama eingerahmt. Markus Müller

Der Zugang vom Cimitero, wie der Begräbnisplatz auf Italienisch heißt, zum Dorf hat sogar noch einen besonderen Charme: Wenn noch Zeit genug ist (und das ist bei den italienischen Festen meistens der Fall), kann man sich gleich noch die interessante Begräbniskultur der Italiener anschauen. Dann aber den gepflasterten Weg hinab zur Piazza Santo Spirito. Das Ensemble dort besteht aus der ursprünglichen Pfarrkirche San Pietro (später kam zum Petrus auch noch Paulus dazu), dem spätbarocken Oratorium Santa Caterina und weiteren Gebäuden und war früher das geistliche Zentrum des Dorfes.

i Bis zu sieben Stockwerke hoch ragen die Häuser von Ceriana mit seinen doch rund 1300 Einwohnern über den Abgrund des Tals der Armea. Markus Müller

Und dessen Mauern ragen eindrucksvoll bis zu sieben Stockwerke hoch über den Abgrund des Flusstals. Oben vor dem alten Torgebäude, das schon aus der Römerzeit stammen soll, haben sich schon die ersten Menschen versammelt und warten auf die Prozession. Aber von der ist noch nichts zu sehen. Also steigen wir auch erst einmal die schmale und steile Via Visitazione hinauf, die am Ende unter Mauerbögen und an Felsen vorbei ins Dorf führt.

i Die schmale und steile Via Visitazione führt unter Mauerbögen hindurch und an Felsen vorbei ins Dorf. Markus Müller

Auf dem Platz vor der heutigen Pfarrkirche San Pietro e Paulo haben sich schon jede Menge Leute versammelt, meist Einheimische. Deutsche Touristen sind hier nur ein paar auszumachen. Ah, und da kommen sie ja auch schon, die Bruderschaften, von Jugendlichen angeführt, die ein Kreuz und Lichterampeln tragen. Dahinter folgen Männer, die noch größere Kreuze dabei haben, an denen jede Menge Marterwerkzeuge befestigt sind.

i Die durch verschiedene Farben gekennzeichneten Bruderschaften werden von Jugendlichen angeführt, die ein Kreuz und Lichterampeln tragen. Markus Müller

Und die ganze Gruppe ist in weiße Gewänder mit einem grünen Überwurf gekleidet. Das müssen „I Verdi“ sein, „Die Grünen“, die jetzt als erste zum Oratorio di Santa Marta ziehen, das „ihre“ Kirche ist. Ihnen folgen in gleicher Aufmachung und ähnlich ausgerüstet, „Gli Azzurri“ („Die Blauen“, „I Rossi“ („Die Roten“) und die „Compagnia dei Neri“ („Gesellschaft der Schwarzen“), die offenbar nicht nur vom Namen her eine Sonderrolle spielen, sondern fast komplett in Schwarz unterwegs sind.

i Kleine „Engel“ schleppen eine Bahre mit einem geschnitzten Leichnam von Jesus den Weg zum Dorf hinauf. Markus Müller

Und dazwischen sind noch kleine „Engel“ unterwegs: ganz in Weiß gekleidete Kinder mit einer farbigen Schärpe und einem Haarkranz, die jeweils zu viert eine Bahre mit einem geschnitzten Leichnam von Jesus schleppen. Ach ja, und zwischendurch gehen noch Kinder oder Jugendliche mit, die schlichte Holzkreuze auf der Schulter tragen. Auf die schlagen die hinter ihnen Gehenden mit Knotenstricken ein und symbolisieren so das Geißeln.

i Jugendliche tragen schlichte Holzkreuze auf der Schulter. Auf die schlagen die hinter ihnen Gehenden mit Knotenstricken ein und symbolisieren so das Geißeln. Markus Müller

In alten Zeiten ging das hier noch ganz anders zu: Das alte Osterfest in Ceriana gipfelte in der Prozession der Flagellanten, schwarz gekleideter und vermummter Personen, die sich selbst blutig schlugen, um für ihre Sünden zu büßen. Dieser Ritus endete 1866, als die öffentliche Geißelung per Gesetz verboten wurde.

i Ceriana erstreckt sich von der Hauptstraße über viele Ebenen hinunter bis zum Flüsschen Armea. Einige Häuser in sehr steiler Lage sind dem Verfall preisgegeben. Markus Müller

Am Oratorio di Santa Marta angekommen haben „I Verdi“ das Sagen, beziehungsweise hier stimmen sie ihre Gesänge an. Dann geht es durch die schmalen und dunklen Gassen hinab ins Tal der Armea, wo bald der Heilig-Geist-Bezirk erreicht wird. In der großen ehemaligen Pfarrkirche, die ihre Wurzel in der Romanik hat, aber bis 1516 neu erbaut wurde, geben die Bruderschaften eine Kostprobe ihres sängerischen Könnens. Ganz praktisch dabei ist, dass das Kirchenschiff in der Mitte geteilt ist: Vorne wird gesungen, hinter dem Mäuerchen sitzen oder stehen die Zuhörer.

i Das Schiff der alten Pfarrkirche von Ceriana ist in der Mitte geteilt ist: Vorne wird gesungen, hinter dem Mäuerchen sitzen oder stehen die Zuhörer. Markus Müller

Die Wand trennte früher Männer und Frauen. An der Seite gibt es deshalb sogar zwei separate Eingänge. Heute spielt das alles keine Rolle mehr. Und unkonventionell wie die Italiener so sind, hören auch längst nicht alle dem Gesang zu, sondern laufen umher oder trinken auch mal schnell was. Dann erweisen „I Rossi“ nebenan ihrer heiligen Katharina von Alexandria ihre Reverenz, bevor dann die lange, bunte Prozession den steilen Aufstieg zurück in den Ort in Angriff nimmt.

i In Ceriana führt die Karfreitagsprozession aus dem Tal steil hinauf zurück ins Dorf. Markus Müller

Gleich am Ortsausgang wir dann im Oratorio della Visitazione Halt gemacht, in dem „Gli Azzurri“ das Sagen beziehungsweise das Singen und Beten haben. Dann schlängelt sich die ganze Prozession durch die engen Sträßchen des 1300-Einwohner-Ortes zur Kirche, für die die vierte Bruderschaft zuständig ist. Das ist die Compagnia dei Neri mit ihrer Chiesa di Sant’Andrea. Von dort geht es zurück in die Pfarrkirche, in der die Karfreitagsliturgie gefeiert wird. Dort wird im rechten Seitenschiff jedes Jahr mit Figuren aus dem 18. Jahrhundert, Tausenden von Blumen und keimendem Getreide eine Szene aus der Passionsgeschichte nachgestellt.

i In der Pfarkirche von Ceriana wird jedes Jahr zur Passionszeit mit Figuren aus dem 18. Jahrhundert, Tausenden von Blumen und keimendem Getreide eine Szene aus der Passionsgeschichte nachgestellt. Markus Müller

Fürs nächste Mal nehmen wir uns vor, schon am Gründonnerstag Ceriana zu besuchen, denn dann soll das ganze Dorf von dunklen Hörnerklängen erfüllt sein. Die erzeugen die Bewohner mit urtümlichen Instrumenten, die sie selbst aus Kastanienrinde herstellen. Jetzt lassen wir uns aber erst mal die „frisciöi“ schmecken, typische Pfannkuchen, die hier in den Bergen mit Stockfisch, Gemüse und Honig zubereitet werden. An der Küste sind die aber auch in vielen anderen Varianten als Vorspeise beliebt.

i Das eindrucksvolle Küstenstädtchen Cervo gehört gerade noch so Blumen- und nicht zur Palmenriviera. Aber auch dort wachsen Palmen. Markus Müller. M

Buchtipps zum Entdecken Liguriens

Wer sich genauer mit dem Reiseziel Ligurien beschäftigen will, für den kommt die aktuell erschienene siebte Auflage des MM-Reiseführers „Ligurien – Italienische Riviera, Genua, Cinque Terre“ von Sabine Becht und Sven Talaron gerade richtig. Ihn gibt es für 20,90 Euro im Buchhandel. Ebenfalls aktuell ist der Rother-Wanderführer „Italienische Riviera – Ligurien West – Ventimiglia bis Genua“, der 16,90 Euro kostet. Martin R. Locher beschreibt darin kenntnisreich 50 Touren an der Küste der Palmen- und Blumenriviera sowie ihrem Hinterland.

Weitere Tipps für Reisende

Die abendliche Karfreitagsprozession in Savona, der Hauptstadt der gleichnamigen Nachbarprovinz an der sogenannten Palmenriviera, ist viel größer als die im kleinen Ceriana und zieht seit der Pandemie in jedem ungeraden Jahr durch die Straßen der Hafenstadt, also auch 2025 wieder. Dort werden die kunstvollen gefertigten Stationen der Leidensgeschichte mitgeführt.

Neben Ceriana lohnt sich auch ein Besuch seines noch höher gelegenen Nachbardorfes Baiardo. Dessen Kirche stürzte beim großen Erdbeben an der westlichen Riviera am Aschermittwoch 1897 ein und begrub 200 Menschen unter sich. Die Ruine steht am höchsten Punkt des Ortes.

Das Dorf Bussana Vecchia nahe der Einmündung der Armea ins Meer wurde damals so stark zerstört, dass es nicht mehr aufgebaut wurde. Die Bewohner bauten ein neues Bussana näher am Meer. Seit mehr als einem halben Jahrhundert haben sich in der Ruine des alten Dorfes – anfangs illegal – internationale Künstler angesiedelt und dem Ort neues Leben eingehaucht.