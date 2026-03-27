Kaum hat sich die Arbeitsgruppe der AG Regionalliga-Reform auf zwei Lösungen geeinigt, da gibt es schon Kritik an einem Modell. Die Clubs der Aufstiegsreform-Initiative wollen geschlossen handeln.

Leipzig (dpa) – Das als Lösungsvorschlag erarbeitete Regionen-Modell der Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform stößt auf Kritik. «Ich halte es für instinktlos, dass das Regionen-Modell vorgeschlagen wurde! Es ist offensichtlich, dass die Vereine, die die Initiative „Meister müssen aufsteigen“ wieder ins Rollen gebracht haben, jetzt bestraft werden sollen», sagte der Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV), Hermann Winkler (62) dem MDR.

Eine 13-köpfige Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform hatte sich einstimmig für eine viergleisige Regionalliga ausgesprochen, damit künftig alle Regionalliga-Meister in die 3. Liga aufsteigen können. Bei den erarbeiteten zwei Lösungsvorschlägen war eins das von vielen Clubs bevorzugte Kompass-Modell. Hierbei würden die vier Staffeln in jeder Saison aus allen Regionalligisten im Grunde anhand der Entfernungen gebildet werden. Das zweite Modell nennt sich Regionen-Modell. Hierbei würden aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern zwei Staffeln gebildet werden. Die Regionalligen West und Südwest würden in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben.

Winkler: Kompass-Modell gerechter

Dies würde praktisch den Wegfall des NOFV-Verbandes bedeuten. Ein neues Modell mit vier Regionalliga-Staffeln könnte bei entsprechendem Beschluss ab der Saison 2028/2029 umgesetzt werden. «Als Belohnung dafür, dass wir – Verband und Vereine – uns für eine gerechtere Lösung zum Aufstieg in die 3. Liga in ganz Deutschland eingesetzt haben. Dafür erhalten wir den Vorschlag, es kann ja ein Teil von euch in den Norden und einer nach Bayern. Das ist nicht akzeptabel und kann nicht die Lösung sein», kritisierte Winkler und findet «das Kompass-Modell gerechter».

Unterstützung bekommt er von den Traditionsvereinen. Daniel Meyer, Sportdirektor beim Halleschen FC, bewertet das Regionen-Modell als «schlechten Scherz». Es zeige, auf welch «erschreckendem Irrweg sich einige Personen auf Verbandsebene im deutschen Fußball bewegen», sagte Meyer der «Bild». So werden die rund 70 Clubs der Aufstiegsreform-Initiative das Kompass-Modell geschlossen unterstützen.

«Wir als 1. FC Lokomotive Leipzig sind ganz klar für das Kompass-Modell, welches von fast allen Vereinen favorisiert wird», sagte Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth der «Leipziger Volkszeitung» und betonte: «Eine komplette Zerschlagung der Regionalliga Nordost darf nicht infrage kommen. Es ist die attraktivste und interessanteste Regionalliga mit den meisten Traditionsvereinen und den mit Abstand höchsten Zuschauerzahlen.»