Thorsten Legat kritisiert den Bundeskanzler scharf: «Keiner nimmt ihn mehr ernst. Da schäme ich mich, Deutscher zu sein.» Was ihn besonders stört und warum er mit Reality-TV aufhören will.

Osnabrück (dpa) - Reality-TV-Star Thorsten Legat (57) ist unzufrieden mit Friedrich Merz. «Ich will keine Namen nennen, aber der Bundeskanzler versteht es nicht, dieses Land zu regieren», sagte der Ex-Bundesligaprofi der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Der CDU-Politiker habe von vielen Veränderungen gesprochen, aber passiert sei nichts. «Keiner nimmt ihn mehr ernst. Da schäme ich mich, Deutscher zu sein.»

Besonders geärgert habe ihn Merz' «Gerede, dass wir Deutschen faul sind und mehr arbeiten müssen. Und er ruht sich auf seinen Millionen aus.» Der Vorwurf gehe an der Realität vorbei und spiele «anderen» in die Karten. «Wenn die AfD an die Macht kommt, will ich nicht wissen, was dann passiert. Da bekomme ich Angst.»

Legat: «Mich sieht im Reality-TV kein Mensch mehr»

Im Interview kündigt Legat, der derzeit in «Villa der Versuchung» zu sehen ist, sein Aus als Reality-TV-Teilnehmer an. «Mich sieht im Reality-TV kein Mensch mehr, nie im Leben». Er wolle «mit den Menschen in dem Bereich nichts mehr zu tun haben». Der Branche wirft er Manipulation vor. Dafür, dass er über 18 Jahre ein Gesicht im Fernsehen sein durfte, empfinde er aber Dankbarkeit.

Legat war unter anderem in «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» und «Das Sommerhaus der Stars» zu sehen. Mit Werder Bremen wurde er 1992 Europapokalsieger der Pokalsieger und ein Jahr später Deutscher Meister.