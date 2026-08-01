Yan Diomande fährt vorerst nicht mit Leipzig ins Trainingslager. Der Offensivspieler, der vor einem Wechsel zu Real Madrid steht, meldet sich wegen eines Infekts ab. Auch ein Keeper reist nicht mit.

Leipzig (dpa) – Der täglich erwartete Wechsel von RB Leipzigs Shootingstar Yan Diomande zu Real Madrid zieht sich weiter hin. Auch beim Testspiel der Sachsen gegen Drittligist SC Verl (4:0) wurde der Ivorer nicht gesehen. Offiziell hieß es, Diomande hätte einen Infekt.

Da er aber auch nicht im Kader für das nach dem Verl-Test gestartete Trainingslager im österreichischen Saalfelden steht, ist davon auszugehen, dass hinter den Kulissen weiter verhandelt wird. «Sobald er genesen ist, wird er nachkommen», teilte Leipzig mit.

Es geht ums Geld. Real soll verschiedenen Berichten zufolge 105 Millionen Euro geboten haben, RB soll mindestens 120 Millionen fordern. Diomande, der vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganés nach Leipzig gekommen war, hat in seinem Kontrakt keine Ausstiegsklausel.

Gulacsi einig mit Villareal?

Auch ein Wechsel von Torhüter Peter Gulacsi wird immer konkreter. Der Ungar, der seit elf Jahren in Leipzig ist und zur neuen Saison seinen Stammplatz abgeben soll, wird mit dem FC Villareal in Verbindung gebracht. Der Keeper befinde sich aktuell in Gesprächen mit einem anderen Verein und komme daher nicht mit ins Trainingslager, teilte Leipzig mit.

Nach zwei sehr mühevollen Testspielsiegen gegen VSG Altglienicke (2:1) und den FC Ingolstadt (1:0) zeigte sich das Team von Trainer Martin Demichelis gegen Verl frischer und entschlossener.

Lukas Klostermann (60.+1), Ridle Baku (71.), Ezechiel Banzuzi (84.) und Conrad Harder (120.) markierten die Treffer in der Begegnung über zweimal 60 Minuten. In dem munteren Spiel vergaben beide Teams einige hochkarätige Chancen, wobei RB noch zweimal am Aluminium scheiterte.