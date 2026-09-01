RB Leipzig wechselt seine Offensive fast komplett aus. Nach der Leihe von Harder ist der Weg frei für einen Spanier. Einst traf der junge Stürmer sensationell für Barcelona.

Leipzig (dpa) – RB Leipzig verstärkt seine Offensive mit dem Spanier Marc Guiu. Nach der Leihe von Conrad Harder und der Rückkehr von Christopher Nkunku kommt nun auch dessen ehemaliger Chelsea-Kollege nach Sachsen. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer wird vom FC Chelsea fest verpflichtet und unterschrieb bei RB einen Vertrag bis 30. Juni 2031.

Dem Vernehmen nach einigte man sich auf eine Ablöse von 17 Millionen Euro. Der Premier-League-Club aus London, der den Rechtsfuß noch bis Sommer 2029 unter Vertrag hatte, soll dafür bei einem Weiterverkauf beteiligt werden.

«Marc passt mit seiner Intensität, seinem hohen Tempo und seiner unglaublichen Einsatzbereitschaft sehr gut zu unserer RB-DNA. Gerade gegen den Ball bringt er eine enorme Energie mit, ist aber auch im Strafraum präsent und hat einen klaren Zug zum Tor. Trotz seiner erst 20 Jahre hat er bereits auf höchstem Niveau und in der Champions League gespielt», sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Siegtor für Barcelona gegen Bilbao

Guiu wurde in Barcelona in der berühmten Fußballschule La Masia ausgebildet und durchlief auch die Nachwuchs-Nationalmannschaften Spaniens. Am 22. Oktober 2023 gab Guiu mit 17 Jahren sein Debüt beim FC Barcelona. Nach seiner Einwechslung in der 79. Minute erzielte er nur 23 Sekunden später mit seiner zweiten Ballberührung den 1:0-Siegtreffer gegen Athletic Bilbao. Mit 17 Jahren und 291 Tagen war er damals der jüngste Spieler der Barça-Geschichte, der bei seinem Debüt für die Profis traf. Drei Tage gab er sein Champions-League-Debüt gegen Schachtjor Donezk, dem Gegner in der Ligaphase für RB.

Im Sommer 2024 folgte der Wechsel zum FC Chelsea, wo er auch mit Nkunku zusammenspielte. In zwei Spielzeiten für die Blues absolvierte Guiu 29 Pflichtspiele und erzielte acht Tore. Mit Chelsea gewann er die Conference League und die Club-WM.