Zum Auftakt gegen Auftakt Gladbach schoss Rocco Reitz noch sein erstes Tor für RB Leipzig. Nun fällt der Neuzugang mehrere Wochen aus.

Leipzig (dpa) - RB Leipzig muss wochenlang auf Neuzugang Rocco Reitz verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich im Training des Fußball-Bundesligisten eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel zu, teilte der Club mit. Der 24-Jährige war im Sommer für 20 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Sachsen gewechselt.

«Das ist sehr bitter. Er hat eine super Leistung gebracht. Im Training kann immer etwas passieren. Er ist ein starker Junge, ein Gewinner-Typ. Nach der Länderspielpause möchte er wieder dabei sein», sagte Trainer Martin Demichelis.

Reitz hatte Teile der Saisonvorbereitung aufgrund der Auswirkungen eines schweren Infekts verpasst. Zum Bundesliga-Auftakt gegen seinen Ex-Club Gladbach stand Reitz trotzdem in der Startelf und erzielte beim 3:0 den Endstand.