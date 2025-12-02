RB Leipzig informiert: Magdeburg-Fan stirbt nach Reanimation

Die Leipziger Fans stellen nach einem medizinischen Notfall den Support ein. Ein Anhänger muss vor dem Stadion reanimiert werden - und stirbt nach RB-Angaben später im Krankenhaus.

Leipzig (dpa) - Ein Fan des 1. FC Magdeburg ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er beim Pokalspiel in Leipzig vor dem Stadion reanimiert worden war. Dies teilte der Bundesligist während der Achtelfinal-Partie mit.

«Wir müssen euch leider mitteilen, dass der Fan des 1. FC Magdeburg, der vor dem Spiel reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben ist. Wir sind traurig und voller Mitgefühl für die Angehörigen», so RB beim Kurzmitteilungsdienst X.

Die Leipziger hatten zuvor über den medizinischen Notfall informiert. «Daher findet derzeit kein Support statt. Wir sind in Gedanken bei dem Fan und seiner Familie!», hieß es. Bereits beim 4:1-Erfolg der Leipziger bei Energie Cottbus in der zweiten Runde hatte ein RB-Fan vor dem Stadion reanimiert werden. Er starb dann später ebenfalls im Krankenhaus.