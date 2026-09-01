Unmittelbar vor Ende der Transferperiode sichert sich der Champions League-Teilnehmer die Dienste des Mittelfeldspielers. Er kommt zunächst auf Leihbasis von der AS Rom.

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich kurz vor Ende der Transferperiode die Dienste von Neil El Aynaoui gesichert. Der marokkanische Nationalspieler wechselt zunächst auf Leihbasis von der AS Rom nach Sachsen. Medienberichten zufolge liegt die Leihgebühr bei vier Millionen Euro. Zudem sicherte sich RB eine Kaufoption im nächsten Sommer, die 25 Millionen Euro betragen soll.

«Er bringt viel Laufstärke und Aggressivität mit, ist gegen den Ball sehr intensiv und kann gleichzeitig mit seiner Spielstärke für Dynamik und Lösungen im Mittelfeld sorgen. Er ist auf beiden Seiten des Balles präsent und kann große Räume bearbeiten», sagte RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer in einer Pressemitteilung.

Transfer von WM-Fahrer überrascht

Der Wechsel von El Aynaoui kommt überraschend, hatten ihn doch die wenigsten mit RB in Zusammenhang gebracht. Der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler, der auch an der WM in diesem Sommer teilnahm, passt wegen seiner Spielweise aber ins Leipziger System. Er soll vorwiegend auf der Achter-Position spielen, ist aber auch variabel einsetzbar auf der defensiven Sechser-Position. Damit erhöht der Champions-League-Teilnehmer seine Variabilität im Mittelfeld.

Der in Frankreich geborene 25-Jährige, Sohn von Ex-Tennisprofi Younes El Aynaoui, hatte seine ersten Profi-Spiele für AS Nancy absolviert, ehe er 2023 zu RC Lens wechselte. Vor einem Jahr schloss er sich dann der AS Rom an. Nun folgt der Wechsel in die Bundesliga.