Der deutsche Tennisspieler gewinnt eine umkämpfte Partie mit zwei Tiebreaks gegen den Qualifikanten Raphael Collignon. Im Halbfinale wartet ein Finalist vom Stuttgarter Weissenhof.

Halle/Westfalen (dpa) – Alexander Zverev steht beim Rasentennisturnier im westfälischen Halle im Halbfinale. Der French-Open-Sieger besiegte den Qualifikanten Raphael Collignon aus Belgien im Viertelfinale nach zwei Tiebreaks mit 7:6 (12:10), 7:6 (7:2). Zverev verwandelte seinen zweiten Matchball nach 1:59 Stunden Spielzeit.

Vor einem gut gefüllten Centre Court lieferten sich der Grand-Slam-Sieger und der Qualifikant eine umkämpfte Partie. Beide Spieler überzeugten mit einem starken Aufschlagspiel mit jeweils 14 Assen. «Es war ein wahnsinniges Match, von beiden Spielern ein hohes Niveau», sagte Zverev nach der Partie auf dem Centre Court. «Es hätte auch zwei Sätze in die andere Richtung gehen können.» Durch den Sieg steht Zverev in Halle zum vierten Mal in Folge im Halbfinale

Dort trifft Zverev auf den US-Amerikaner Taylor Fritz. Der 28-Jährige besiegte seinen Landsmann Ben Shelton im ersten Viertelfinale des Tages. Die beiden US-Amerikaner spielten in allen drei Sätzen einen Tiebreak. Fritz und Shelton waren auch beim Rasenturnier am Stuttgarter Weissenhof im Finale aufeinandergetroffen.

Zverev in Halle noch ohne Titelgewinn

Die Spieler waren am Viertelfinaltag des Rasenturniers in Ostwestfalen hohen Temperaturen um die 30 Grad Celsius ausgesetzt. In den Pausen kühlten sich die Tennisprofis mit Eisbeuteln ab, Sonnenschirme spendeten ihnen Schatten. Bereits nach dem Achtelfinale am Vortrag hatte Zverev betont, dass er die Hitze bei Spielen möge.

Zverev konnte das Rasenturnier in Halle in seiner Karriere bisher nicht gewinnen. Der Hamburger stand zweimal im Finale: 2016 unterlag er als damals 19-Jähriger im deutschen Finale Florian Mayer, im Jahr darauf dann dem Schweizer Rekordsieger Roger Federer.