Rückzug mit gemischten Gefühlen: Prinz Pi spricht offen über sein Karriere-Ende und erklärt, warum er seine Musik nicht dem Zeitgeist anpassen will. Im Herbst kommt noch die Abschiedstour.

Berlin (dpa) – Rap-Urgestein Prinz Pi hat das Ende seiner Karriere als Musiker mit dem Wandel in der Musikwelt begründet. «Ich würde total gern noch zehn weitere Touren machen und zehn weitere Alben, aber das läuft leider nicht, weil sich die Welt und speziell die Musikwelt extrem gewandelt hat», sagte der Rapper in einem Instagram-Video.

«Ich komme aus der Generation, da hat man noch sein Geld verdient, indem man Alben verkauft hat, auf CD. Das ist mittlerweile weggefallen.» Seine Musik passe einfach nicht in den Streaming-Kosmos. «Vielleicht passt die nicht zum Zeitgeist, was weiß ich», sagte er.

Abschiedstour schon länger angekündigt

«Aber als integrer Künstler kann ich meine Musik natürlich nicht an den Zeitgeist anpassen, sondern die ist so, wie die ist.» Er habe ein lachendes und ein weinendes Auge und freue sich vor allen Dingen auf seine letzte Tour. Die Abschiedstour ist schon länger angekündigt.

«Ich war die letzten Jahre sehr sehr traurig, weil es natürlich für keinen Musiker schön ist, seine Karriere beenden zu müssen. Allerdings habe ich diese Traurigkeit hier nicht auf Instagram breitgewalzt.» Er habe seine Traurigkeit lange Zeit in seiner Musik ausgedrückt.