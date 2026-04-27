Luis Enrique kann im Halbfinal-Hinspiel gegen München personell nahezu aus dem Vollen schöpfen, auch Spielmacher Vitinha ist zurück. Der Pariser Trainer schätzt bei Bayern eine Sache besonders.

Paris (dpa) – Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain hat sich vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern bei der Startaufstellung nicht in die Karten schauen lassen. «Es wird eine Lotterie morgen», sagte der 55-Jährige bei einer Pressekonferenz einen Tag vor dem Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Prinzenpark und ahmte mit der rechten Hand ein Glücksrad nach. «Jeder ist bereit, unabhängig davon, wer spielt.» Konkret war der Spanier nach der Besetzung des Mittelfelds gefragt worden. Für diese Positionen kommen mehrere Topstars infrage.

Luis Enrique kann wieder auf die zuletzt angeschlagenen Vitinha, Achraf Hakimi und Nuno Mendes zurückgreifen. Spielmacher Vitinha hatte die jüngsten beiden Spiele in der französischen Lique 1 gegen den FC Nantes und bei Angers SCO wegen einer Fersenverletzung verpasst. Er ist ein Schlüsselspieler im PSG-System, auch wenn der Trainer die Bedeutung des Portugiesen bei der Pressekonferenz nicht explizit herausheben wollte.

Darum schwärmt der PSG-Coach so von den Bayern

Enrique zeigte dafür großen Respekt vor dem deutschen Rekordmeister. «Ich mag jeden Spieler von Bayern München», sagte der Spanier angesprochen auf die Topform von Bayern-Star Michael Olise: «Ich schaue ihnen gerne zu, weil sie immer versuchen, zu attackieren und so viele Tore schießen.» Und Bayern-Coach Vincent Kompany sei ein Trainer «auf höchstem Niveau».

Der Pariser Offensivstar Chwitscha Kwarazchelia freut sich vor allem auf das Duell mit Bayern-Torwart Manuel Neuer. «Er ist einer der besten Torhüter der Welt, er ist eine Legende», sagte der georgische Nationalspieler. Er erinnerte an das Viertelfinale der Club-WM im vergangenen Sommer, als PSG zwei Tore gegen Neuer gelangen. «Wir müssen versuchen, das zu wiederholen», sagte Kwarazchelia.