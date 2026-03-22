Mainz
Prognosen: CDU vor SPD in Rheinland-Pfalz
Kandidatenduell der "Rheinpfalz" zur Landtagswahl
Sowohl Schweitzer als auch Schnieder verzichteten auf persönliche Attacken im Wahlkampf (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU nach Prognosen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erleiden deutliche Verluste und landen auf Platz zwei vor der AfD, die ihren Stimmenanteil gegenüber der letzten Wahl 2021 mehr als verdoppelt.

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU nach Prognosen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erleiden deutliche Verluste und landen auf Platz zwei vor der AfD, die ihren Stimmenanteil gegenüber der letzten Wahl 2021 mehr als verdoppelt.

 

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Politik

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