Helene Fischer hat eine, es gibt sie mit Rollstuhl und Diabetes – Barbie hat sich verändert. Nicht verändert hat sich, dass es Streit um Barbie gibt. Wie gehen Eltern damit um? Expertinnen erklären es

Berlin (dpa/tmn) – «Darf ich eine Barbie haben?» – Wer Kinder hat, kennt diesen Satz. Und wer selbst als Kind gefragt hat, kennt vielleicht auch das Nein. Barbie polarisiert seit Jahrzehnten – zu dünn, zu blond, zu perfekt. Das ist das Außen. Aber was Barbie – und andere Spielpuppen und -Figuren übrigens auch – ausmacht, ist eher das innere Erleben eines Kindes beim Spielen.

Was Eltern zum Thema Mitspielen oder nicht wissen sollten, erklären Martina Stotz, Familienpsychologin und Pädagogin in München, und Kira Liebmann, Erziehungs- und Familienberaterin in Maisach.

Helene Fischer hat jetzt eine eigene, es gibt sie als Fashionista- und Karriere-Puppe, es gibt sie mit Rollstuhl, Diabetes und Autismus – doch manche Eltern sehen nicht gern, wenn die Kinder «Barbie spielen». Warum?

Martina Stotz: Wer an Barbie denkt, der hat wahrscheinlich erstmal die blonde, blauäugige, sehr dünne Puppe im Kopf, die immer perfekt gekleidet ist. Eltern möchten ihre Kinder davor schützen, diesem Idealbild entsprechen zu wollen.

Das Beispiel der Helene-Fischer-Barbie, die Teil einer Barbie-Serie ist, die echte Frauen aus Wissenschaft, Sport und anderen Bereichen würdigt, zielt darauf ab, Kindern und vor allem Mädchen zu vermitteln, dass sie «alles sein können». Auch, dass es Barbies gibt, die Menschen mit verschiedenen körperlichen Merkmalen und Lebensrealitäten zeigen, wie Behinderungen, Diabetes oder Autismus, kann zu mehr Vielfalt und Inklusion beitragen.

Kira Liebmann: Viele Erwachsene gehen sehr schnell davon aus, dass Kinder Spielfiguren mit realen Menschen verwechseln. Meine Erfahrung ist eine andere. Kinder können sehr gut unterscheiden, was Fantasie ist und was Realität. Ich habe als Kind «Princess of Power» geliebt – das waren im Grunde Bodybuilder-Frauen mit Superkräften. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass Frauen so aussehen müssten.

Ich glaube, dass wir Erwachsenen oft unsere gesellschaftlichen Debatten ins Kinderzimmer tragen und dabei vergessen, dass Kinder zunächst einmal spielen. Für sie sind Figuren vor allem Projektionsflächen für Geschichten. Eine Barbie ist dann Ärztin, Abenteurerin, Mutter oder Chefin – je nachdem, welche Geschichte das Kind gerade spielt. Egal, ob sie lange Beine oder flache Schuhe hat.

Das heißt nicht, dass Bilder und Rollenmodelle völlig irrelevant sind. Natürlich prägen Medien und Spielzeug auch Vorstellungen. Aber sie wirken nie isoliert. Viel stärker prägt Kinder, wie Erwachsene über Körper, Rollen und Selbstwert sprechen und was sie im Alltag vorleben.

Also: Ist Barbie (noch) problematisch?

Martina Stotz: Spielzeug ist selten per se «gut» oder «schlecht» – wichtiger ist, ob und wie Kinder im Umgang damit begleitet werden.

Eine Barbie kann problematisch wirken, wenn sie unkommentiert sehr einseitige Schönheits- oder Rollenideale transportiert. Gerade die klassische, stark stereotype Figur steht immer wieder in der Kritik, weil sie unrealistische Körperbilder vermittelt, die das Selbstbild von Mädchen beeinflussen können, besonders in sensiblen Entwicklungsphasen wie der Pubertät. Hinweise darauf finden sich auch in medizinischen und kinderärztlichen Veröffentlichungen.

Und gleichzeitig gilt: Ein stabiles Selbstwertgefühl entsteht nicht dadurch, dass wir bestimmte Puppen verbieten. Es entsteht durch stabile Beziehungen. Durch Erwachsene, die vermitteln: «Du bist richtig, so wie du bist»

Die Frage ist also weniger: Darf mein Kind mit Barbie spielen?

Sondern vielmehr: Wie kann ich mein Kind beim Spielen begleiten, damit seine Bedürfnisse erfüllt werden?

Gerade ab dem Grundschulalter – in der sogenannten «Wackelzahnpubertät» – geht es stark um Zugehörigkeit, Vergleiche und Identitätsentwicklung. Rollenspiele sind hier ein wichtiges Lernfeld. Kinder probieren aus: Wer bin ich? Wie wirke ich? Wo gehöre ich dazu?

Eine Barbie kann dann Anlass sein für Gespräche über Körpervielfalt, Rollenbilder oder Fantasie. Sie kann Projektionsfläche sein – für Wünsche, für Unsicherheiten, für Selbstwirksamkeit.

Was lernen Kinder eigentlich beim Spielen mit Barbie oder anderen Figuren, ob Playmobil oder Spiderman?

Kira Liebmann: Beim Spielen mit Figuren geht es weniger um die Figur selbst als um die Geschichten, die Kinder damit erzählen. Kinder spielen Beziehungen, Konflikte und Alltagssituationen nach. Sie probieren Rollen aus, wechseln Perspektiven und testen, wie Menschen miteinander umgehen.

Genau darin liegt der pädagogische Wert von Rollenspielen. Kinder üben Empathie, Kommunikation und Problemlösung. Sie verarbeiten Situationen aus Schule, Freundschaften oder Familie und entwickeln dabei ihre eigenen Strategien.

Eine Barbie kann im Spiel alles sein, was das Kind gerade braucht. Entscheidend ist nicht das Spielzeug, sondern die Fantasie des Kindes. Die Figur wird zur Bühne für Geschichten, in denen Kinder ihre Welt sortieren und verstehen. Egal, ob da ein Legodrache, eine Barbie oder ein Rennauto ist – oder eben ein Plastikpferdchen mit Glitzereinhorn.

Kinder spielen in erster Linie, um ihre Fantasie zu nutzen, Beziehungen zu verstehen und ihre Welt zu sortieren. Und dafür brauchen sie vor allem eines: Raum zum Spielen.

Wenn Kinder sich eine Barbie wünschen, Eltern aber ein ungutes Gefühl haben: Wie können Familien einen guten Umgang damit finden?

Kira Liebmann: Wenn Kinder sich eine Barbie wünschen und Eltern ein ungutes Gefühl haben, lohnt es sich, erst einmal die eigene Sorge zu prüfen. Häufig steckt dahinter weniger das Spielzeug selbst, sondern eine gesellschaftliche Debatte, die Erwachsene führen und die mit den Kindern nichts zu tun haben. Kinder sehen die Dinge meist wesentlich entspannter als die meisten Eltern heutzutage denken.

Für Kinder ist eine Puppe in erster Linie ein Werkzeug zum Spielen. Sie überlegen nicht, welche gesellschaftlichen Botschaften dahinterstehen. Sie überlegen: Welche Geschichte spiele ich damit? Auch Babydoll, Prinzessin Lillifee oder andere Puppenfiguren spielen mit stereotypen Darstellungen und das halte ich auch nicht für schädlich.

Ich halte es für wesentlich problematischer, wenn Eltern aus falschen überzogenen Gendervorstellungen Kindern ihre Fantasie verbieten wollen. In der Kinderwelt hat diese Debatte in meinen Augen nichts verloren.

Deshalb ist ein guter Weg, neugierig zu bleiben statt zu kontrollieren. Eltern können fragen, welche Rolle die Figur im Spiel hat oder welche Geschichte gerade entsteht. Dadurch verstehen sie, was das Kind eigentlich beschäftigt.

Gleichzeitig können Eltern das Spiel erweitern. Vielleicht bekommt die Barbie eine andere Rolle, vielleicht kommen weitere Figuren dazu, vielleicht entstehen neue Geschichten. Kinder brauchen keine moralischen Bewertungen ihres Spielzeugs. Sie profitieren viel mehr davon, wenn Erwachsene ihr Spiel ernst nehmen und Interesse zeigen.

Am Ende entscheidet nicht eine Puppe darüber, welche Werte ein Kind entwickelt. Entscheidend ist, in welchem Umfeld es aufwächst und welche Haltung die Erwachsenen vorleben.

Manche Eltern verbieten ihren Kindern Barbie – zu rosa, zu dünn, zu plastikhaft … Ist das sinnvoll?

Kira Liebmann: Ein generelles Verbot halte ich pädagogisch selten für sinnvoll. Verbote entstehen meist aus der Sorge der Erwachsenen, während Kinder darin zunächst einfach ein Spielzeug sehen. Ein Verbot macht die Sache oft eher spannender als gelöst.

Gleichzeitig überschätzen wir häufig die Wirkung eines einzelnen Spielzeugs. Kinder entwickeln ihr Selbstbild nicht durch eine Puppe, sondern durch das, was sie täglich erleben: durch Beziehungen, Gespräche, Vorbilder und Erfahrungen im Alltag.

Wenn Eltern ein Thema kritisch sehen, ist es meist hilfreicher, Kinder schrittweise an solche Fragen heranzuführen. Beim Spielen oder im Alltag kann man über Rollenbilder, Werbung oder Konsum sprechen und Kindern helfen, Dinge einzuordnen. So lernen sie, selbst darüber nachzudenken.

Kinder brauchen dafür keine Verbote, sondern Erwachsene, die ihnen Orientierung geben und ihnen zutrauen, ihre Welt verstehen zu lernen.

Sollten Eltern denn auch aktiv mitspielen?

Martina Stotz: Wenn du als Mutter oder Vater Freude an Rollenspielen hast und echte Verbindung entsteht, stärkt gemeinsames Spielen die Beziehung.

Wenn du jedoch merkst, dass Rollenspiele dich eher anstrengen, kannst du nach alternativen Strategien suchen, um die Verbindung zu deinem Kind zu stärken. Denn Beziehung entsteht nicht aus Pflichtgefühl. Vielleicht passt eine andere Form von Beteiligung besser: sich Outfits der Barbies zeigen lassen, gemeinsam Frisuren erfinden, neugierig fragen, welche Geschichte gerade gespielt wird. Oft reicht es, interessiert und präsent dabei zu sein.

Wenn beispielsweise ein Vater selbstverständlich mit seiner Tochter oder seinem Sohn mit Barbie spielt, werden starre Rollenzuschreibungen ganz nebenbei aufgeweicht. Nicht als Programm – sondern als gelebte Selbstverständlichkeit.