Wechselt Schauspieler Kida Khodr Ramadan vom Filmset auf den Fußballplatz? Regionalligist VSG Altglienicke überrascht mit einer Verpflichtung des Stars aus der Serie «4 Blocks».

Berlin (dpa) – Fußball-Regionalligist VSG Altglienicke ist ein echter PR-Coup gelungen. Wie die Mannschaft von Sportchef Torsten Mattuschka bekanntgab, wechselt Schauspieler und Grimme-Preisträger Kida Khodr Ramadan («4 Blocks») zu den Berlinern.

Dass hinter der überraschenden Verpflichtung vielmehr ein Marketing-Gag als eine ernstzunehmende Verstärkung steckt, liegt nahe. Schließlich ist der in Beirut geborene und in Berlin aufgewachsene Schauspieler bereits 49 Jahre alt.

«Mit Kida bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, der uns mit seiner Torgefahr und seiner Präsenz guttun wird», wird Sportchef Torsten Mattuschka zitiert. Mit seiner Wucht sei Ramadan «für jeden Innenverteidiger in der Liga schwer zu verteidigen». Der 49-Jährige könne «mit seiner Geschwindigkeit sowohl zentral als auch auf den Außen eine Soforthilfe sein».

Rolle in «4 Blocks» machte ihn bundesweit bekannt

Ramadan ist zwar für einiges bekannt – eine Karriere als Profifußballer gehört bislang aber nicht dazu. Bundesweit berühmt wurde er vor allem durch seine Rolle in der Serie «4 Blocks», für die er den Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis erhielt. Nun soll der 49-Jährige plötzlich Regionalliga-Abwehrreihen beschäftigen.

Vom Filmset in den Mannschaftsrat?

Ganz aus dem Nichts kommt Ramadans Verbindung nach Altglienicke nicht. Im Sommer stand er bereits beim Trikotshooting des Regionalligisten auf dem Platz und besuchte das DFB-Pokalspiel des Clubs.

Ob auf das Fotoshooting nun tatsächlich Pflichtspielminuten folgen, ließ die VSG in ihrer Mitteilung offen. «Ich freue mich, den Mannschaftsrat um Spieler wie Türpitz und Rieder zu ergänzen, und hoffe, dass ich unserer VSG durch viele Tore beim Erreichen der Ziele weiterhelfen kann», äußerte Ramadan.