Ein hochmotorisierter Sportwagen kommt von der Fahrbahn ab und stößt gegen eine Leitplanke. Der Schaden ist immens.

Hockenheim (dpa) – Ein Porsche ist bei einem Unfall auf der Autobahn 61 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) völlig zerstört worden. Die Polizei schätzte den Schaden an dem hochmotorisierten Sportwagen auf rund 250.000 Euro und sprach von einem Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer war demnach mit seinem Auto ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Warum der Wagen auf der A61 nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz ins Schleudern geriet, war zunächst unklar. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen.