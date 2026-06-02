Die Polizei in Dortmund rückt zu einer Bedrohungslage aus. Einem Medienbericht zufolge hat ein Mann Kinder als Geiseln genommen. Was die Polizei bestätigt: Ein Beamter wurde angeschossen.

Dortmund (dpa) - In Dortmund ist ein Polizist bei einer Bedrohungslage angeschossen worden. Eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert, teilte die Polizei mit. Einem Bericht der «Bild-Zeitung» zufolge hat ein Mann in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten Kinder als Geiseln genommen und auf den Polizisten geschossen.

Dem Bericht zufolge hatte der Mann zuvor in einem Dortmunder Restaurant randaliert, Gäste bedroht und Pfefferspray versprüht. Danach sei er mit einem Auto geflüchtet - als die Polizei ihn habe stoppen wollen, habe er offenbar durch die Scheibe geschossen und den Beamten getroffen. Anschließend sei er in ein Haus geflüchtet und solle dort zwei Kinder als Geiseln haben, schrieb die «Bild» weiter.

Von der Polizei gab es dazu auf dpa-Anfrage zunächst keine Informationen.