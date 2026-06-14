Mitten in Göttingen fallen Schüsse, ein Beamter wird getroffen. Was bisher über die Tat bekannt ist - und worauf sich die Ermittler nun fokussieren.

Göttingen (dpa) - Ein Polizist ist in der Göttinger Innenstadt angeschossen und schwer verletzt worden. Der Beamte sei außer Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin. Ob er von einem Schuss oder mehreren Schüssen getroffen wurde, ist noch unklar. «Das ist Bestandteil der Ermittlungen.»

Plötzlich Schüsse - «Alle auf den Boden»

Die Situation eskalierte am Samstagabend gegen 22.15 Uhr in der Nähe einer Tankstelle. Auf einem Video ist zu sehen, wie Menschen hinter einer Mauer Schutz suchen. Ein Polizist duckt sich hinter einem Streifenwagen, jemand schreit laut: «Alle auf den Boden. Auf den Boden.» Schüsse sind zu hören.

Bei dem Einsatz wurde ein Polizist getroffen. Sanitäter brachten ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Am frühen Sonntag gab die Polizei Entwarnung: «Eine akute Lebensgefahr wird nach derzeitigem Stand nicht mehr angenommen.»

Warum eskalierte der Konflikt?

Die Polizei spricht später von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Worum es bei dem Konflikt ging und warum die Situation so eskalierte, blieb vorerst unklar.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schüsse mit einer scharfen Waffe abgegeben wurden, nicht mit einer Schreckschusswaffe. «Wie viele Schüsse gefallen sind, ermitteln wir noch», sagte die Polizeisprecherin.

Polizei fahndet nach dem Täter

Laut Polizei floh ein Mensch direkt nach den Schüssen vom Tatort. Dabei könnte es sich um den Täter handeln. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten noch in der Nacht nach ihm. Auch ein Hubschrauber kreiste zwischenzeitlich über der Stadt. «Wir wollen den Schützen kriegen. Darauf liegt jetzt unser Fokus», betonte die Polizeisprecherin.

Dabei bitten die Ermittler um Hilfe. Wer etwas Verdächtiges in der Nähe des Tatorts beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden. Die Beamten erhoffen sich Hinweise zur Schussabgabe und zum Schützen.

Schon kurz nach der Tat meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. «Wir haben Hinweise bekommen, die wir weiter auswerten», sagte die Polizeisprecherin.

So nahm etwa ein Mann wahr, dass sich ein Mensch nach schussähnlichen Knallgeräuschen vom angrenzenden Gelände der Universität in Richtung Kreuzbergring entfernt habe. Der Zeuge konnte jedoch nicht berichten, wie die Person genau aussah. Die Einsatzkräfte werten zudem Videos von der Tat aus, die in sozialen Netzwerken kursieren.

Schüsse fielen während des Stadtfests

Zum Zeitpunkt der Tat feierten Tausende Menschen in der Innenstadt die «Nacht der Kulturen». Bei dem Stadtfest treten auf mehreren Bühnen verteilt Musiker, Artisten und andere Künstler auf.

Die Tat spielte sich laut Polizeiangaben aber ein gutes Stück entfernt am Rand der Innenstadt ab - direkt auf einem Gehweg neben der Bundesstraße 27, die aus Göttingen hinausführt. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, betonten die Ermittler.