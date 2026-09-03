Die schlimmen Ausschreitungen beim Pokalspiel zwischen Mannheim und Kaiserslautern sind noch lange nicht aufgearbeitet. Wie die Polizei vorgeht.

Mannheim (dpa) – Nach den Krawallen im DFB-Pokalderby zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern hat die Polizei Mannheim eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen «Campus Ludi» eingerichtet. Ihr gehören einer Pressemitteilung zufolge derzeit elf Beamtinnen und Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei an.



Ziel sei es, die zahlreichen Vorfälle umfassend aufzuarbeiten, vorhandene Informationen sowie Foto- und Videoaufnahmen zu sichten und auszuwerten sowie Tatverdächtige zu identifizieren und strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Das Polizeipräsidium Mannheim bittet Zeugen um Foto- oder Videoaufnahmen von den Vorfällen und hat dafür ein entsprechendes Hinweisportal eingerichtet.

35 von rund eingesetzten 1.400 Polizisten verletzt

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem baden-württembergischen Drittligisten aus Mannheim und dem pfälzischen Zweitligisten hatte vor knapp zwei Wochen kurz vor dem Abbruch gestanden. Der 1:0-Auswärtssieg der Roten Teufel nach Verlängerung war im ausverkauften Carl-Benz-Stadion von Krawallen, Pyrotechnik und einem Platzsturm überschattet worden.

Rund 1.400 Polizeibeamte waren im Einsatz, 35 davon wurden verletzt. Zudem mussten 85 Zuschauer medizinisch betreut werden, acht von ihnen seien zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gekommen.

Der DFB hatte bereits unmittelbar nach Spielende auf die Ausschreitungen reagiert. «Der Deutsche Fußball-Bund wird die Berichte auswerten und den zuständigen Gremien zuleiten», hieß es in einer Stellungnahme auf Instagram.