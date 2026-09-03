Terminal 1
Polizei räumt BER-Terminal wegen möglichen Gefahrguts
Flughafen Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt
Nach einem Gefahrgut-Alarm ist Terminal 1 am BER geräumt worden. (Symbolbild)
Jens Kalaene. DPA

Eine Frau soll am BER einen gefährlichen Stoff gemeldet haben. Die Polizei räumte daher das Terminal 1.

Berlin (dpa) – Die Polizei hat am Hauptstadtflughafen BER das Terminal 1 geräumt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Die Fluggäste wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Laut Bundespolizei habe eine Frau beim Servicepoint der Bundespolizei gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei.

«Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden», sagte der Sprecher. Deswegen wurde der Gefahrgut-Alarm ausgelöst. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-629655/1

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