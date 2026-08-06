Ein maskierter Mann springt nahe einem Supermarkt vor ein Auto und schießt. Die Polizei setzt Hubschrauber und Hunde ein – doch der Täter bleibt verschwunden.

Eningen unter Achalm (dpa) – Nachdem ein maskierter Unbekannter auf ein fahrendes Auto in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) geschossen hat, sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter. Die akuten Fahndungsmaßnahmen – die Polizei hatte direkt nach der Attacke von Mittwochabend mit Hubschrauber, Polizeihunden und Streifenwagen nach dem Mann gesucht – seien zwischenzeitlich beendet, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Ermittlungen liefen aber weiter auf Hochtouren. Ob sich schon Zeugen gemeldet hätten oder es bereits eine heiße Spur gibt, konnte er nicht sagen.

Der Mann war am Vorabend auf Höhe eines Supermarktes unvermittelt auf die Fahrbahn gesprungen und hatte auf den Wagen eines 39-Jährigen geschossen – mindestens einmal, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Der Fahrer, der wenige Meter weiter anhalten konnte, erlitt den Angaben zufolge durch den Splitter eines beschädigten Verkleidungsteils oberflächliche Verletzungen. Die anderen Insassen des Wagens blieben unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 39-Jährige in Richtung Reutlingen unterwegs gewesen.

Der Unbekannte floh nach der Attacke über einen Fußweg parallel zur Straße, wie es weiter hieß. Die Fahndung war ergebnislos geblieben. Der Schütze wird als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem war er mit einem Mund-Nase-Schutz maskiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.