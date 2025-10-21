Kriminalität
Polizei durchsucht weiteres Objekt im Fall Rebecca
Polizei ermittelt im Fall Rebecca wegen eines Tötungsdelikts
Polizei ermittelt im Fall Rebecca wegen eines Tötungsdelikts
Christophe Gateau. DPA

Im Zusammenhang mit der seit sechs Jahren vermissten Rebecca durchsuchen die Ermittler ein weiteres Objekt in der Nähe von Tauche in Brandenburg. «Hintergrund der Maßnahmen sind neue Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin (dpa) - Im Zusammenhang mit der seit sechs Jahren vermissten Rebecca durchsuchen die Ermittler ein weiteres Objekt in der Nähe von Tauche in Brandenburg. «Hintergrund der Maßnahmen sind neue Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa-infocom, dpa:251021-930-186260/4

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region