Brjansk (dpa) - In der westrussischen Region Brjansk ist infolge eines Einsturzes einer Straßenbrücke ein Personenzug entgleist. Sieben Menschen seien bei dem Unglück getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, in der Nacht bei Telegram. Etwa 30 Verletzte wurden demnach in umliegende Krankenhäuser gebracht, darunter auch zwei Kinder. Das Eisenbahnunternehmen berichtete von einem «gesetzwidrigen Eingriff in den Transportverkehr».

Medienberichten zufolge war dem Einsturz der über den Gleisen verlaufenden Straßenbrücke eine Explosion vorangegangen. Der Einsturzort befindet sich gut 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Ukrainische Geheimdienste verüben regelmäßig Sabotageakte und Anschläge auf russischem Gebiet.