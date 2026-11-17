Die US-Regierung kritisiert nach dem ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke die Angriffsstrategie Kiews. Der deutsche Verteidigungsminister wird deutlich. Sein ukrainischer Kollege auch.

Brüssel (dpa) – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weist die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. «Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm», sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel in englischer Sprache.

Statt solche Angriffe zu kritisieren, sollte man vielmehr über die terroristischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden, und diese verurteilen. «Das ist eine Form von Terrorismus. Und darüber sollten wir sprechen, statt über rechtmäßige und legitime Angriffe auf nicht zivile Ziele in Russland», sagte der SPD-Politiker.

Die USA hatten zuvor nach dem zerstörerischen ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. «Während sich die öffentliche Debatte auf die spektakulären Angriffe weit hinter den Frontlinien konzentriert, die darauf abzielen, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, kommen wir zu der Einschätzung, dass solche Angriffe weder dazu beigetragen haben, ein Ende des Krieges herbeizuführen, noch dazu, den russischen Vormarsch an der Front aufzuhalten», sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby bei einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel.

Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.

Colby erwähnt Brücke nicht

Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen.

Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen. Die Unterstützung sollte darauf ausgerichtet sein, die Ukraine in die Lage zu versetzen, die Frontlinie zu halten und, wo immer möglich, Geländegewinne zu erzielen. «Angriffe, die sich auf die Frontlinie konzentrieren und die unmittelbare Unterstützung der Kampfhandlungen in diesem Gebiet fallen selbstverständlich in diese Kategorie», ergänzte er. Zudem könnten im Einklang mit diesem Ansatz auch Angriffe auf Russlands Kriegsmaschinerie sein, die den russischen Vormarsch an der Front verlangsamen.

Die Ukraine sollte nicht gezwungen werden, mit auf dem Rücken gefesselten Händen zu kämpfen, betonte er.

Nato-Generalsekretär hält Schlag gegen Krim-Brücke für legitim

Zuvor hatten europäische Politiker den ukrainischen Angriff auf die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver gewertet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande des Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen.

Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting sagte: «Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.» Man stehe der Ukraine dabei zur Seite und grundsätzlich sei es nicht an anderen, der Ukraine vorzuschreiben, wie sie ihren Krieg führen solle.

Ukraine will Fernangriff-Fähigkeiten verdreifachen

Der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara erklärte bei einer Pressekonferenz mit Pistorius, Streeting und Rutte, Russland habe am 1. Oktober mit systematischen Angriffen auf ukrainische Brücken begonnen, die das linke und das rechte Ufer des Dnipro verbinden. Damit wolle es die Bevölkerung terrorisieren und zugleich die Logistik beeinträchtigen.

Die Ukraine habe daraufhin einen Angriff auf die von Russland erbaute Brücke zur Krim-Halbinsel geplant. «Wir haben dafür eine gründliche Aufklärung durchgeführt. Dann haben wir ihre Systeme zur elektronischen Kampfführung und ihre Luftverteidigung angegriffen. Anschließend haben wir einen einzigen massiven Schlag ausgeführt», erklärte er nach englischer Übersetzung. Es gehe darum, eine deutliche Botschaft an Russland zu senden, die laute, für jeden Angriff auf ukrainisches Staatsgebiet werde man doppelt, zehnfach zurückschlagen.

Man plane, die ukrainischen Fähigkeiten für Fernangriffe im kommenden Jahr zu verdreifachen. «Wir werden über größere Fähigkeiten verfügen und mehr Drohnen mit Strahlantrieb haben», sagte er. «Wir gehen davon aus, dass sie leistungsfähiger sein werden und Ziele auf russischem Staatsgebiet mit noch größerer Präzision angreifen können.»

Terminhinweis der Nato