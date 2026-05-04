Seit Twitter von Elon Musk übernommen und zu X umbenannt wurde, haben sich immer mehr Leute verabschiedet. Auch mehrere deutsche Parteien wollen nichts mehr posten. Aber es gibt auch andere Meinungen.

Berlin (dpa) – In einer gemeinsamen Aktion haben SPD, Grüne und Linke ihren Abschied von der Internetplattform X erklärt. «X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken», hieß es in teilweise wortgleichen Erklärungen der drei Parteien und Bundestagsfraktionen. Politische Debatten lebten vom Austausch, während X zunehmend Desinformation fördere. «Deswegen haben wir uns über Parteigrenzen hinweg entschlossen, unseren Account nicht mehr zu bespielen», hieß es unter dem Hashtag #WirVerlassenX. Man bleibe aber auf anderen Plattformen präsent, die Partei- und Fraktionsspitzen der Grünen verwiesen etwa auf den Dienst BlueSky.

Der Kurznachrichtendienst X, der unter dem Namen Twitter bekannt geworden war, steht seit der Übernahme durch Elon Musk im Jahr 2022 zunehmend in der Kritik. Nachdem der umstrittene US-Tech-Milliardär die Plattform für rund 44 Milliarden Dollar gekauft hat, zogen sich immer mehr Unternehmen, Politiker und Prominente von X zurück.

Andere Parteien schlossen sich allerdings nicht an. Die AfD reagierte sogar mit Spott auf den Vorgang: «Mit ihrer Kampagne „#WirVerlassenX“ beweisen Grüne, Linke und die SPD, wie sehr sie sich vor dem fürchten, was sie selbst stets fordern: Einer echten Debatte, in der auch die politischen Gegner mit am Tisch sitzen.»

Erklärung der AfD bei X