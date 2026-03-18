Aufregung in sozialen Medien: Eine kursierende Behauptung um den Tod des israelischen Premiers gipfelt darin, Netanjahu sei durch eine KI ersetzt worden. Was die Aufklärung mit Kaffee zu tun hat.

Berlin (dpa) – Mal soll Benjamin Netanjahu in einem Video sechs Finger an der Hand haben, mal soll eine Kasse hinter dem israelischen Ministerpräsidenten beweisen, dass die gezeigte Szene schon mehrere Jahre alt ist. Behauptungen wie diese über aktuell verbreitete Aufnahmen des Premiers lassen Spekulationen in sozialen Medien blühen: Netanjahu sei eigentlich längst tot, sein Gesundheitszustand zumindest ungewiss. Dass es überhaupt noch Bilder von ihm gebe, sei nur dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zu verdanken. Das alles hält einem Faktencheck nicht stand.

Behauptung

Verbreitete Bilder sollen beweisen, dass Israels Premier Benjamin Netanjahu nicht mehr lebt und ersetzt wurde.

Bewertung

Falsch.

Fakten

Nach Gerüchten über den Gesundheitszustand des neuen obersten Führers im Iran, Modschtaba Chamenei, machen online nun ähnliche Spekulationen über Israels Ministerpräsident die Runde. In sozialen Netzwerken werden von der Nachrichtenagentur Tasnim gestreute Gerüchte über eine schwere Verletzung oder gar das Ableben von Netanjahu verbreitet.

Als vermeintliche Belege dienen der staatsnahen Einrichtung Indizien wie Terminverschiebungen, verstärkte Sicherheitsvorkehrungen und angeblich fehlendes aktuelles Bildmaterial. Die «Jerusalem Post» berichtet deshalb von einer Desinformationskampagne iranischer Staatsmedien.

Auf aktuellen Aufnahmen vom Dienstag verspottet Netanjahu auf seinem X-Account erneut die Spekulationen über seinen Tod. In einem Video ist er zusammen mit dem US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, zu sehen. Dieser sagt herzhaft lachend, US-Präsident Donald Trump habe ihn gebeten, sich zu versichern, dass es Netanjahu gut gehe. «Ja, Mike, ja, ich lebe», antwortet der israelische Regierungschef lächelnd.

Eine weitere aktuelle Aufnahme von Netanjahu wird ebenfalls am Dienstag vom offiziellen Account des Büros des israelischen Ministerpräsidenten via X verbreitet. Sie zeigt den Premier beim Telefonieren.

X-Post des Büros des israelischen Ministerpräsidenten

US-Faktencheck zur Anzahl von Netanjahus Fingern

Rede auf YouTube-Kanal des israelischen Ministerpräsidenten

Offizielles Video von Netanjahu bei X aus dem Café

US-Faktencheck zu Netanjahus Café-Besuch

Fotos des Café-Betreibers vom Besuch Netanjahus

US-Faktencheck zur Zeitangabe auf der Kasse im Café

Wissenschaftliche Arbeit zum Bokeh-Effekt in der Fotografie