Die Haushaltswoche im Bundestag ist speziell. In diesem Jahr ganz besonders. Zum Auftakt müssen Kanzler und Vizekanzler einstecken.

Berlin (dpa) - Der Bundeshaushalt ist in diesem Jahr eine Operation am offenen Herzen: Als Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ans Rednerpult tritt, um seinen Etat im Parlament zu verteidigen, ist er eigentlich noch gar nicht fertig. Der in letzter Minute getroffene Kompromiss zur Senkung der Stromsteuer für Verbraucher und Unternehmen muss noch eingearbeitet werden. Die Opposition ist verärgert, sogar der SPD-Haushälter wirft seiner eigenen Regierung eine Missachtung des Parlaments vor.

Das sei alles «wahnsinnig herausfordernd» gewesen, verteidigt Vizekanzler Klingbeil die Regierung. Den Unmut im Parlament, den könne er verstehen. Am Ende aber habe man es geschafft, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro zu schließen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren.

In der Opposition sieht man das anders: Am Ende werde genau die künftige Generation die Rechnung für das Handeln der schwarz-roten Regierung bezahlen.

Eine besondere Bundestagswoche

Die Reden der Haushalts-Experten läuten im Bundestag eine besondere Woche ein: Vier Tage dreht sich alles ums Geld. Die Abgeordneten entscheiden, wie viel Geld die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) im kommenden Jahr wofür ausgeben darf. Am Freitagnachmittag soll der Etat für 2027 beschlossen werden.

Eine besondere Debatte gibt es morgen Vormittag bei den Beratungen über den Etat des Kanzleramts. Die sogenannte Generaldebatte wird vom Oppositionsführer – von der AfD – eröffnet, dann antwortet der Bundeskanzler. Hier geht es nicht nur ums Geld, sondern um die gesamte Regierungspolitik.

Was den Haushalt ausmacht

Aus dem Kernhaushalt soll der Bund im nächsten Jahr rund 560 Milliarden Euro ausgeben dürfen. Das ist so viel wie noch nie in einem Jahr. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem die Regierung unter anderem Geld zur Rentenversicherung zuschießt.

Von der Regierung geplante Kürzungen beim Wohngeld und beim Kindersofortzuschlag hatten die Parlamentarier in den Verhandlungen wieder zurückgenommen. Für 2028 könnte das alles wieder auf den Tisch kommen. Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg kündigte an, es müsse wieder gekürzt werden – und dann könne man «auch das Soziale nicht aussparen».

Ein weiterer Schwerpunkt des Haushalts ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen im kommenden Jahr auf fast 140 Milliarden Euro steigen – und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Die von Russland angegriffene Ukraine wird mit 12 Milliarden Euro unterstützt.

Was für die Verbraucher drinsteckt

Zuerst hatte die Bundesregierung einige Reformen geplant, die das Leben teurer gemacht hätten, darunter die Einführung von Steuern auf zuckerhaltige Getränke und Plastikverpackungen. Das haben die Parlamentarier erst einmal genauso abgewendet wie die Sozialkürzungen. Entlastungen sollen mit einer Reform der Einkommensteuer kommen, von der vor allem kleine und mittlere Einkommen profitieren. Sie enthält ein höheres Kindergeld und eine Erhöhung des Grundfreibeitrags, ab dem überhaupt Einkommensteuer gezahlt wird. Reiche sollen im Gegenzug mehr zahlen.

Wie das finanziert wird

Steuern und weitere Einnahmen reichen für die geplanten Ausgaben nicht aus. Jeder dritte Euro ist kreditfinanziert. Union und SPD wollen allein im Kernhaushalt Schulden von fast 123 Milliarden Euro aufnehmen. Dazu kommen Milliardenkredite aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, so dass unter dem Strich neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro stehen.

Jede Minute nehme der Bund mehr als 400.000 Euro Schulden auf, rechnete der AfD-Haushälter Michael Espendiller vor. «Ein kleines Einfamilienhaus, Tag und Nacht, und zwar auch am Sonntag und an Weihnachten.» Linken-Haushälter Dietmar Bartsch sprach von einer «Schuldenorgie», Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer warf der Bundesregierung vor: «Was Sie hier vorlegen, das ist kein Haushalt, das ist eine windschiefe Bretterbude ohne Fundament.»

Was dieses Jahr besonders ist

Normalerweise steht der Etat nach einer langen Sitzung des zuständigen Haushaltsausschusses, der Beschluss im Bundestag gilt dann als Formsache. In diesem Jahr haben Union und SPD aber nachverhandelt. In einem Koalitionsausschuss bis mitten in der Nacht einigten sie sich darauf, die Stromsteuer zumindest im kommenden Jahr für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Minimum zu senken. Das soll Strom billiger machen.

Den Bund kostet das rund 5,4 Milliarden Euro, die am Mittwoch nachträglich noch in den Etat eingearbeitet werden sollen. Die Steuersenkung soll finanziert werden durch Gelder, die bei der Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht abgerufen werden. Denn je höher der Strompreis, desto weniger muss der Staat für all diejenigen zuschießen, die Strom aus Solar- und Windenergie erzeugen.

Eine Steuersenkung auf eine Prognose zur Entwicklung des Strompreises zu gründen, das hält nicht nur die Opposition für gefährlich. «Herr Bundeskanzler, das ist eine hochriskante Wette darauf, dass die Strompreise hoch bleiben», sagte SPD-Haushälter Thorsten Rudolph an Merz gewandt. «Eine Wette, bei der der Haushalt das Verlustrisiko trägt.» Wer die Steuersenkung seriös finanzieren wolle, müsse «endlich an die klimaschädlichen Subventionen ran».