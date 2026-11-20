Mit sechs schon an die Rente denken? Ein Zuschuss vom Staat soll Kinder an die Altersvorsorge heranführen. Wer jetzt 10 Euro im Monat bekommt - und wer nicht.

Berlin (dpa) - Schon Schulkinder sorgen bald fürs Alter vor - nicht mit dem Taschengeld, sondern mit einem monatlichen Zuschuss vom Staat. Der Bundesrat hat in Berlin die Frühstartrente beschlossen. Die Idee: Der Bund zahlt für jedes Kind, das sechs Jahre alt wird, bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot ein.

Bisher hänge es viel zu oft vom Elternhaus und dem Einkommen der Eltern ab, ob für Kinder schon Geld zurückgelegt werde, argumentiert die Bundesregierung. Mit dem neuen System werde kein Kind vergessen - und zugleich früh an den Finanzmarkt herangeführt. 10 Euro im Monat wirkten zwar auf den ersten Blick nicht wie viel Geld. Die Frühstartrente zeige Kindern aber: «Der Staat gibt dir einen guten Start in die Zukunft», sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Bundesrat.

Bekommen alle Kinder Geld vom Staat?

Nein. Die Frühstartrente wird ab Januar erst einmal an Kinder mit Geburtsjahrgang 2020 und 2021 ausgezahlt. Dann kommt jedes Jahr der Geburtsjahrgang der dann Sechsjährigen dazu. Wer heute schon sieben Jahre alt ist, geht dagegen leer aus. Der Staat zahlt die Frühstartrente bis zur Volljährigkeit. Maximal wird ein Kind so mit 1.440 Euro gefördert. Einen besonderen Antrag muss man dafür nicht stellen.

Was passiert mit den 10 Euro?

Die Frühstartrente ist ein Startkapital für die Altersvorsorge. Das Geld wird vom Staat in einen Altersvorsorgedepot-Vertrag eingezahlt. Was für ein Depot genutzt wird, können die Eltern innerhalb gewisser Vorgaben selbst aussuchen. So dürfen bis zum 18. Lebensjahr keine Abschluss- und Vertriebskosten entstehen. Außerdem gilt ein Kostendeckel von einem Prozent.

Verträge für ein solches Standarddepot können ab Januar geschlossen werden. Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde können es durch freiwillige Zahlungen aufstocken - Einzahlungen bis zu 6.840 Euro im Jahr sind erlaubt.

Wählen die Eltern nicht aktiv ein Depot, wird eine von der Bundesbank verwaltete, öffentliche Kapitalanlage genutzt. Bis zum Alter von 35 Jahren kann man das Geld in einen individuellen Vertrag überführen.

Bis zum Beginn der Auszahlungsphase sind die Erträge steuerfrei. Ausgezahlt wird das geförderte Kapital grundsätzlich nicht vor Ende des 65. Lebensjahres, das Geld kann man also nicht zur Finanzierung des Führerscheins oder des Studiums nutzen.

Wie viel kommt dabei herum?

Nach Rechnung des Finanzministeriums entsteht allein aus der staatlichen Förderung bis zur Volljährigkeit ein Depotwert von rund 2.200 Euro. «Daraus können bis zum Renteneintritt ohne weitere Einzahlungen rund 53.000 Euro werden», prognostiziert Klingbeils Ministerium.

Legen die Eltern monatlich 10 Euro drauf, könnte das Depot nach Rechnung des Finanzministeriums bis zum Renteneintritt auf rund 107.000 Euro wachsen. Bei einer Zuzahlung von monatlich 50 Euro könnten im Rentenalter demnach rund 320.000 Euro zusammengekommen sein.

Diesen Berechnungen liegt eine angenommene durchschnittliche Wertentwicklung von 7 Prozent zugrunde. Tatsächlich können sich die Depots besser oder auch schlechter entwickeln. Bei Aktien ist es generell vorteilhaft, über einen langen Zeitraum zu investieren, so dass Schwankungen ausgeglichen werden. «Entscheidend ist der lange Atem», betonte Rhein - und der sei mit der Frühstartrente gegeben.

Was kostet das den Staat?

Die Ausgaben des Bundes für die Frühstartrente sollen zunächst bei 198 Millionen Euro im Jahr liegen und bis 2030 auf 411 Millionen Euro steigen.

Wozu soll die Frühstartrente junge Menschen motivieren?

Die Frühstartrente soll auch dafür sorgen, dass sich mehr junge Leute mit dem Aktienmarkt auseinandersetzen. Sie sollen die Wertentwicklung in ihren eigenen Depots spüren - und auch sehen, dass sich ein vorübergehendes Minus auf lange Sicht oft ausgleicht.

So sollen Anreize entstehen, die private Vorsorge im Erwachsenenalter mit eigenen Beiträgen fortzuführen. Denn private Vorsorge wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Dafür hat die Bundesregierung einen Nachfolger für die wenig beliebte private Riester-Rente entwickelt. Diese neuen Altersvorsorgeverträge können ebenfalls ab Januar abgeschlossen werden.

Wie wird das Konzept bewertet?

Die Deutsche Kreditwirtschaft begrüßt die Pläne. Die Frühstartrente ergänze das geplante Altersvorsorgedepot um ein Angebot für Kinder und Jugendliche und erleichtere den frühzeitigen Einstieg in die kapitalgedeckte Altersvorsorge. «Sie kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, junge Menschen früh an den langfristigen Vermögensaufbau über den Kapitalmarkt heranzuführen», hieß es in einer Stellungnahme.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte im Bundesrat, es gehe auch um Gerechtigkeit. Die Frühstartrente könne auffangen, dass sich viele Familien eine frühe Vorsorge für ihre Kinder nicht leisten könnten. Generell gelte: Bei der Rente dürften nicht unterschiedliche Generationen gegeneinander ausgespielt werden.

Gibt es auch Kritik?

Ja. Die Grünen sprachen im Bundestag von einem Zweiklassensystem. Wer in der «Elternlotterie» Glück habe, könne aus der Frühstartrente mit Zuzahlungen sehr viel mehr machen als eine kleine Starthilfe für die Altersvorsorge. Außerdem: Falls das Geld in der kollektiven Anlage bis zum 35. Geburtstag nicht abgerufen werde, falle es zurück an den Staat.