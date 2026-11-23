Der CSU-Chef lässt nicht locker. Markus Söder beharrt auf einen Ausgleich der kalten Progression und erhöht den Druck auf seine Länderkollegen. Nicht nur aus Nordrhein-Westfalen kommt Gegenwind.

Berlin (dpa) – CSU-Chef Markus Söder stößt mit der Forderung nach einem raschen Ausgleich der kalten Progression auf Widerstand auch in Reihen der CDU-Ministerpräsidenten. Nach dem rheinland-pfälzischen Regierungschef Gordon Schnieder machte auch sein nordrhein-westfälischer Kollege Hendrik Wüst deutlich, dass er einen solchen Schritt zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.

«Natürlich würden wir alle gerne die kalte Progression ausgleichen», sagte Wüst am Abend im ZDF. Der Koalitionsausschuss habe aber letztlich entschieden, zur Entlastung der Bürger die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal. Man müsse die Realität des Bundeshaushalts anerkennen, der in dieser Woche beschlossen werde. Trotzdem sei es nicht zwingend falsch, wenn Söder nochmals an «diesen Wunsch der gesamten Union» erinnere.

Schnieder betonte, dass die Länderhaushalte aufgestellt und der Bundeshaushalt fertig verhandelt sei. «Wer jetzt kurzfristig zusätzliche Entlastungen fordert, muss sie auch vollständig aus Bundesmitteln finanzieren», sagte er der «Rheinischen Post». Die Frage sei, «welche Vorhaben wir uns in welcher Reihenfolge leisten können – und ob die Mütterrente III dabei derzeit tatsächlich Vorrang haben sollte». Die Mütterrente ist ein Prestige-Projekt von Söder.

Bayern werde die Kosten mittragen, versichert Söder

Der bayerische Ministerpräsident hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der «Bild am Sonntag».

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung, die entsteht, weil bei der Einkommensteuer die Inflation nicht berücksichtigt wird. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.

Rückendeckung aus der Unionsfraktion

Rückendeckung erhielt Söder vom finanzpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Güntzler (CDU). Er wies darauf hin, dass der Ausgleich bisher an den Ländern gescheitert sei. «Sie haben sich ja völlig aus dem Spiel genommen, obwohl die Einkommensteuer eine Gemeinschaftssteuer ist», so Güntzler im «Berlin Playbook Podcast» von Politico. «Und wenn die Länder ihre Hausaufgaben machen, können wir dann auch schnell unsere Hausaufgaben machen.»

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sieht jetzt die anderen Länder in der Verantwortung. «Markus Söder hat klargestellt, dass Bayern bereit ist, seinen Teil zu dieser Entlastung beizutragen. Diese Signale hört man sonst nur noch aus Hessen», sagte Hoffmann dem Nachrichtenportal Politico. «Die Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer sind jetzt gefragt, ebenfalls klar Stellung zu beziehen.»

Haßelmann spricht von «Söder-Inszenierung»

Die Grünen kritisierten die Diskussion als aufgesetzt: «Diese öffentlich zur Schau getragene Söder-Inszenierung sagt mehr aus über den Zustand der Koalition als zur kalten Progression an sich», sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann dem «Spiegel». Der CSU-Chef stelle die Forderung als Mitglied des Koalitionsausschusses letztlich an sich selbst. Statt öffentlich zu lamentieren, solle Söder Vorschläge auf den Tisch legen.

Aber selbst wenn sich weitere Länder bereiterklären würden, den Progressionsausgleich mitzufinanzieren, käme die Initiative Söders für den Bundeshaushalts 2027 wohl zu spät. Der Etat wird in dieser Woche im Bundestag abschließend beraten und soll am Freitag beschlossen werden.