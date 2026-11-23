48 Stunden nach Hubert Aiwangers Beerdigung stellen die Freien Wähler die Weichen für die Zukunft. Dabei fällt auf: Erst mal werden nur die Spitzenämter genannt und ein Posten bleibt offen.

München (dpa) - Die Freien Wähler verteilen die Spitzenämter ihres verstorbenen langjährigen Parteichefs Hubert Aiwanger auf gleich mehrere Politiker – eine Frau ist aber zunächst nicht dabei. Chef der Bundespartei und einer von künftig zwei Landesvorsitzenden soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring werden. Den Co-Landesvorsitz als Teil einer Doppelspitze soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker übernehmen, wie die Freien Wähler mitteilten. Neuer Wirtschaftsminister in Bayern soll Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt werden, neuer Vize-Ministerpräsident Umweltminister Thorsten Glauber.

Mehring: Aiwangers Fußstapfen sind für jeden Einzelnen zu groß

«Die Fußstapfen von Hubert Aiwanger, der ein absoluter Ausnahmepolitiker gewesen ist, die sind für jede und für jeden Einzelnen von uns zu groß», sagte Mehring in München. «Wir können die nur gemeinsam, wir können die nur im Team ausfüllen. Und deshalb ist es jetzt das Gebot der Stunde, dass wir uns als ein solches Team finden, dass wir es schaffen, gemeinsam in diese Fußstapfen zu treten.»

Vize-Landeschef Armin Kroder gab sich von Mehrings Eignung überzeugt: «Du bist fleißig, du bist ehrgeizig, du bist unglaublich schnell im Kopf und wirst das Ding dann am Ende für uns wirklich gut rocken.» Glauber betonte, die Freien Wähler würden alles dafür tun, dass diese einzige bürgerlich-konservativ-moderne Regierung in Deutschland weiter erfolgreich sei.

Schweiger Co-Vorsitzende?

Wer neben Mehring künftig an der Spitze der Partei in Bayern stehen soll, blieb noch offen. Auf Nachfrage wollten sich die Freien Wähler auch nicht darauf festlegen, dass der Posten per se an eine Frau gehen solle. Auch bis wann hier eine Entscheidung fallen soll, war unklar. Gleichwohl gilt de facto Aiwangers langjährige Lebenspartnerin Tanja Schweiger als Favoritin. Schweiger ist Landrätin im Kreis Regensburg. Aber auch andere Landräte sind denkbar.

Gotthardt muss als neuer Minister nun noch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Landtag benannt und vereidigt werden. Das ist aber eine Formsache, da die Personalentscheidung an sich Sache des Koalitionspartners ist. Neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium soll der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Felix Locke, werden. Seinen Nachfolger will die Fraktion am Dienstag aus ihrer Mitte bestimmen.

Gotthardt dankte für das Vertrauen. Bayerns Wirtschaft sei unglaublich stark und verdiene jede Rückendeckung, sagte er. Aiwangers Pragmatismus, Engagement und dessen Kümmern seien Anspruch für die weitere Arbeit. Ob die drei Personalien – Gotthardt, Locke und Glauber – schon am Dienstag im Landtag offiziell benannt werden und Locke als neues Kabinettsmitglied vereidigt werde, war zunächst unklar.

Parteitage müssen entscheiden

Die finale Entscheidung über die neuen Landesvorsitzenden fällt bei einer vorgezogenen Wahl auf der nächsten Landesversammlung – diese soll am 19. Dezember sein. Die Entscheidung über den künftigen Bundesvorsitz soll auf einer Bundesversammlung am 23. Januar fallen – dort muss sich Mehring zur Wahl stellen. Bundesvize Manfred Petry sagte aber dazu, der Bundesvorstand habe beschlossen, Mehrings Kandidatur zu unterstützen.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Der Niederbayer war am Wochenende in seiner Heimat beigesetzt worden.

Fraktionschef Florian Streibl machte deutlich, wie gravierend der Tod Aiwangers für die Partei der Freien Wähler sei. «Für uns als Freie Wähler ist die Welt seit dem 4. November eine andere», sagte Streibl. «Das Vermächtnis von Hubert Aiwanger ist bestmöglich weiterzuführen.»

Tatsächlich hatten die Freien Wähler bis zuletzt öffentlich Stillschweigen über die Personalentscheidungen und Personalvorschläge gewahrt. In internen Runden gab es in den vergangenen Tagen und Wochen dem Vernehmen nach aber viele Diskussionen. Als Vize-Ministerpräsidentin etwa war auch Kultusministerin Anna Stolz im Gespräch gewesen – ohne Angabe von Gründen betonte Streibl aber, am Ende sei die Entscheidung auf den «Rangältesten» Glauber gefallen.

Aiwangers Lücke schwer zu füllen

Als Wirtschaftsminister wiederum war auch Streibl denkbar gewesen. Am Ende wollten die Freien Wähler nach eigenen Angaben knapp zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl aber größere Rochaden vermeiden und im Wirtschaftsministerium auf Kontinuität ohne große Einarbeitungszeiten setzen.

Grundsätzlich stehen die Freien Wähler vor der schwierigen Aufgabe, die Lücke, die Aiwangers plötzlicher Tod gerissen hat, wenigstens einigermaßen zu füllen. Denn Aiwanger war nicht nur auf dem Papier Bundes- und Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident gleichzeitig. Er war weit über Bayern hinaus quasi seit zwei Jahrzehnten das Gesicht und die prägende Figur der Freien Wähler – deren Erfolg war auch persönlich mit ihm verknüpft. Politikwissenschaftler hatten deshalb zuletzt erklärt, dass es schwierig bis unmöglich sei, das Vakuum zu füllen. Es gehe dabei um die Zukunft der Partei.

CSU beobachtet Entwicklung bei Freien Wählern mit Anspannung

Tatsächlich beobachtet auch die CSU die Entwicklung beim kleinen Koalitionspartner mit einer gewissen Anspannung. Die Sorgen sind groß, dass es bei der Wahl 2028 nicht mehr für eine Zweierkoalition reichen könnte, weil die Freien Wähler ohne Aiwanger Stimmen verlieren. 2023 hatten sie 15,8 Prozent und damit das beste Ergebnis in ihrer Geschichte geholt.