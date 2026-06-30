Vor ein paar Wochen hat der Kanzler noch aufs Finale bei der Fußball-WM gehofft. Jetzt ist es nicht einmal das Achtelfinale geworden. Merz zeigt sich trotzdem stolz - und sorgt damit für Irritationen.

Berlin (dpa) – «Trauerspiel», «Blamage», «Armutszeugnis für Fußball-Deutschland»: Die Kommentarlage in deutschen Medien nach dem Scheitern der deutschen Nationalelf bei der Fußball-WM war am Tag danach eigentlich eindeutig. Nur einer konnte der Partie gegen Paraguay dann doch irgendwie etwas Gutes abgewinnen: der Bundeskanzler.

«Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel», schrieb er keine halbe Stunde nach Abpfiff auf X. «Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.»

X-Post von Friedrich Merz

X-Post von Marie-Agnes Strack-Zimmermann

X-Post der AfD

X-Post von Sevim Dagdelen