Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion feiert ihr 70-jähriges Bestehen – mit einem ganz besonderen Stargast. Der hat einen ziemlich hochrangigen Verehrer.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich als jahrzehntelanger Fan des 87-jährigen Schlagersängers Heino geoutet. Bei einer Gala zum 70-jährigen Bestehen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) würdigte er Heino am Abend in Berlin als eine «echte deutsche Legende».

Im Jahre 1960 habe Heino ein erstes großes Konzert in der Schützenhalle seines Geburtsorts Brilon gegeben, sagte Merz – da sei er fünf Jahre alt gewesen: «Heino war für mich eben schon immer da.»

Heino wurde bei der Gala von der MIT mit dem Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Vorher sang er für Merz und die Gäste das Lied «Teure Heimat».

Der gebürtige Düsseldorfer unterstützte Merz 2025 im Bundestagswahlkampf. Bekannt ist er für Lieder wie «Blau blüht der Enzian», «Caramba, Caracho, ein Whisky» oder «Schwarzbraun ist die Haselnuss» – und für Merz war er «eigentlich der erste Grüne in Deutschland»: Er habe nämlich über Berge, Wiesen und Wälder gesungen, als es die Grünen noch gar nicht gab in Deutschland, sagte Merz.

Die MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann sagte, Heino habe seinen Lebensweg mit einer Ausbildung zum Bäcker und Konditor begonnen: «Handwerk pur». Seine Leidenschaft aber sei die Musik. «Heinos Titel sind Teil unseres kulturellen Gedächtnisses.»

Heino: Die Beatles sind Geschichte – ich bin noch da

Heino sagte in seiner Dankesrede: «Meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich einen anständigen Beruf erlerne. Das habe ich ihr zuliebe gemacht.» Er habe drei Jahre Bäcker gelernt und dann noch zwei Jahre Konditor: «Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Schluss, jetzt möchte ich singen.»

Er sei dann entdeckt worden von einem anderen Sänger: «Der hat mich dann mit zur Schallplattenfirma genommen.» Die habe ihn gefragt: «Was wollen Sie denn singen?» Heino: «Ich sage: Volkslieder.» Die Firma sagte dann, er könne doch nicht in der Zeit der Beatles Volkslieder singen. «Und was kann ich Ihnen sagen? Die Beatles sind heute Geschichte und der Heino singt immer noch.»

Heino zur Kabinettsklausur?

Einen MIT-Preis bekam auch der Modedesigner Kilian Kerner. In seiner Dankesrede sagte er: «Haben Sie schon mal auf der Bühne gestanden und Heino sitzt vor Ihnen?» Und Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU), lange Jahre MIT-Vorsitzender, witzelte, ob Heino nicht zur nächsten Klausurtagung des Bundeskabinetts kommen wolle.