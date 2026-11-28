Die Gründerin des BSW nennt die AfD «eine widersprüchliche Partei» und weist den Vorwurf eines «Schmusekurses» zurück. Sie verteidigt aber ihre Linie, mit der Partei teilweise zusammenzuarbeiten.

Dresden (dpa) - Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat für einen differenzierten Umgang mit der AfD geworben. «Die AfD ist eine widersprüchliche Partei», sagte Wagenknecht beim BSW-Bundesparteitag in Dresden. Mit holzschnittartigen Pauschalurteilen, mit Diffamierungen, mit Zerrbildern mache man sich aber bei den Wählerinnen und Wählern unglaubwürdig.

Die AfD sei kein langfristiger strategischer Partner. «Aber solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen», sagte Wagenknecht. So verstehe sie auch das Vorgehen des BSW in Sachsen-Anhalt. Dort haben beide Parteien schon mehrfach gemeinsam gestimmt, gemeinsam Anträge gestellt und gemeinsam Personalien durchgesetzt.

Kein «Schmusekrus mit der AfD»

Einen «Schmusekurs mit der AfD», vor dem parteiinterne Kritiker gewarnt hatten, wies Wagenknecht zurück. «Wir müssen uns auch nicht gegenseitig belehren, was für üble Figuren sich teilweise in der AfD tummeln und wie weit diese Partei programmatisch von uns weg ist», sagte die Parteigründerin. Es gebe etwa in der AfD einen völkischen Flügel, für den die Erinnerung an die beispiellosen Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus ein Schuldkult sei, den man überwinden sollte.

Sie sprach sich für einen pfleglichen Umgang innerhalb des BSW aus. Die Partei dürfe sich durch sinnlose Machtkämpfe oder strategische Fehlentscheidungen nicht zum Scheitern bringen lassen, sagte Wagenknecht.

Umgang mit AfD zentrales Thema bei Parteitag

Das BSW hält seit Freitagabend in Dresden seinen vierten Bundesparteitag ab. Überschattet wird das Treffen von einem innerparteilichen Streit über die Zusammenarbeit mit der AfD. Mehrere BSW-Gründungsmitglieder fordern mehr Distanz. Ein Kompromissvorschlag von Parteichef Fabio De Masi brachte zunächst keine Lösung.