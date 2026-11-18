Gewalt und sexuelle Übergriffe im Netz sind eine wachsende Gefahr für Kinder und Jugendliche. Erwachsene und Eltern wissen einer Umfrage zufolge oft wenig darüber.

Berlin (dpa) – Was ist eigentlich «Cybergrooming» und was bedeutet «Sextorsion»? Viele Eltern können mit den Begriffen nichts anfangen, obwohl ihre Kinder vielleicht bereits Opfer davon geworden sind. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) und die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, haben in Berlin anlässlich des europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch an Erwachsene appelliert, sich zu informieren und genau hinzuschauen. Damit sie mögliche Warnsignale für Übergriffe und Gewalt gegen ihre Kinder im Netz erkennen und einschreiten können.

Ein Drittel der 16- bis 18-Jährigen hat online schon Übergriffe erlebt

Ein Drittel der 16- bis 18-Jährigen hat demnach online schon sexuelle Belästigung, Übergriffe oder Gewalt erlebt, wie eine Civey-Umfrage ergab, die Prien und Claus in Auftrag gegeben hatten. Nur knapp ein Viertel der befragten Eltern glaubt, dass das eigene Kind schon einmal betroffen war.

Die Umfrage offenbart Wissenslücken. Mehr als die Hälfte der Eltern (58 Prozent) weiß nicht, dass unerwünschtes Zusenden sexueller Bilder durch Erwachsene an Minderjährige eine Straftat ist. Ein Drittel der Eltern zeigt sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche nicht an, weil sie gar nicht wissen, was strafbar ist.

57 Prozent der Eltern hat noch nie von «Cybergrooming» gehört – die gezielte Kontaktanbahnung zu Minderjährigen durch Erwachsene über Online-Netzwerke oder Chats in Spielen. Täter verschleiern dabei ihre Identität und ihr wahres Alter. Den Begriff «Sextorsion» – also Erpressung mit zuvor erschlichenen intimen Fotos oder Videos – kennen nur 18 Prozent der Eltern.

Civey befragte im Juli 1.500 Eltern von 13- bis 18-Jährigen und 500 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren.

Prien: Eltern für Gefahren sensibilisieren

«Eltern müssen für solche Gefahren sensibilisiert werden und dabei unterstützt werden, sie zu erkennen», sagte Prien. Sie müssten Warnsignale erkennen können und wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen könnten. Claus sagte, nur wenn Erwachsene wüssten, womit es Kinder im Netz zu tun hätten, könnten sie ihnen helfen, wenn es darauf ankomme.

Prien und Claus verwiesen auf die Fortsetzung einer Kampagne unter dem Titel «Schieb deine Verantwortung nicht weg!». Diese gibt mit Videos, Flyern und Plakaten Hinweise, wie Erwachsene Kinder und Jugendliche schützen können. Beteiligt sind dieses Mal Prominente wie Collien Fernandes, Rebecca Mir oder Axel Milberg. Orte wie Arztpraxen, an denen Menschen Zeit zum Lesen haben, sollen das Material zur Ansicht auslegen.

Die Kampagne sage Eltern und Erwachsenen ganz konkret, was sie tun könnten, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen, erläuterte Claus. «Denn Kinder dürfen nicht mit dem Gefühl aufwachsen, dass digital alles geht und das Netz ein straffreier oder gar rechtsfreier Raum ist.»

Ministerin kritisiert Plattformbetreiber

Familienministerin Prien kritisierte die Betreiber von Social-Media-Plattformen und bekräftigte eine aus ihrer Sicht notwendige Regulierung auf europäischer Ebene. Die Plattformen seien «durchaus bemüht», «den Eindruck zu erwecken», dass sie sich um die Fragen des Kinder- und Jugendschutzes kümmerten. Sie unternähmen aber nach wie vor keine hinreichenden Anstrengungen, um den altersgerechten Zugang zu Inhalten zu kontrollieren und zu verhindern. «Und insofern bin ich nicht zufrieden, sondern sehe, dass die Plattformen immer genauso viel tun, wie sie meinen, dass sie tun müssen, um entsprechend in Verfahren oder durch gesetzliche Maßnahmen nicht oder nicht schnell belangt zu werden.»