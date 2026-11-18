Chinas Staatschef warnt vor einer zunehmenden Abschottung der Weltwirtschaft. Beim Apec-Gipfel stellt er China als Partner für freien Handel dar.

Shenzhen (dpa) – Kurz vor der Ankunft von US-Präsident Donald Trump in China hat Staatschef Xi Jinping vor zunehmenden Handelsschranken gewarnt und für mehr Freihandel geworben. «Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen», sagte Xi vor Wirtschaftsvertretern im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Metropole Shenzhen.

Xi rief dazu auf, das internationale Handelssystem zu stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen. Zudem sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz und in der Digitalwirtschaft aus.

Der chinesische Staatschef warb zugleich für China als Wirtschaftsstandort. Das Land werde seinen riesigen Markt weiter öffnen und mehr hochwertige Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland einführen.

China will wirtschaftliche Stärke zeigen

Der Apec gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Der Zusammenschluss will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit ihrer Einrichtung als Sonderwirtschaftszone ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole geworden, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben.

Im Fokus steht aber vor allem ein geplantes Dreiergipfeltreffen zwischen Xi, Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Bereits für heute ist ein separates Gespräch zwischen Xi und Putin geplant. Am Donnerstag soll Xi Trump treffen. Anschließend ist die Zusammenkunft der drei Staatschefs geplant.