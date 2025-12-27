Vor Trump-Treffen: Selenskyj spricht mit Verbündeten

Selenskyj stimmt sich vor dem Treffen mit Trump mit Ursula von der Leyen und europäischen Regierungschefs ab. Die Suche nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs geht weiter.

Brüssel (dpa) - Vor seinem Besuch im Weißen Haus spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit europäischen Verbündeten. Angaben einer Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel zufolge findet am Abend ein Telefonat mit Selenskyj, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einigen europäischen Staats- und Regierungschefs statt.

US-Präsident Donald Trump empfängt Selenskyj am Sonntag. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen in Palm Beach im Bundesstaat Florida für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Bei dem neuen Spitzentreffen soll weiter über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gesprochen werden, der seit fast vier Jahren andauert. Russland kam in der Ankündigung nicht vor, Gespräche auch mit Moskau schienen also zunächst nicht geplant.