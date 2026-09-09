Als hätte er gerade nicht genug Ärger: Vizekanzler Lars Klingbeil hat sich beim Sport verletzt.

Berlin (dpa) – Für Vizekanzler Lars Klingbeil läuft es gerade wortwörtlich nicht rund: Der SPD-Chef hat sich beim Radtraining das Kreuzband gerissen. Auf Instagram zeigte er sich mit stützender Schiene am rechten Knie vor dem Bundestag.

Dazu schrieb der Finanzminister: «Ich muss euch leider sagen: Das mit meiner Fußballer-Karriere wird nichts mehr.» Er ergänzte die Schlagworte «Gravelbike» und «Kreuzbandriss». Ein Sprecher erklärte, Klingbeil sei mit dem Sportrad im Wald über einen Stein gestürzt.