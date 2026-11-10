Mit der AfD könnte in Sachsen-Anhalt eine Partei an die Regierung kommen, die der Verfassungsschutz im Blick hat. Was wird dann aus der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich?

Berlin (dpa) – Im Verfassungsschutzverbund soll künftig die Zusammenarbeit mit einzelnen Ländern eingeschränkt werden können. Das geht aus einem Änderungsantrag zur geplanten Reform des Rechts der Nachrichtendienste hervor.

Über den Antrag, zu dem der Innenausschuss des Bundestags an diesem Mittwoch beraten soll, heißt es wörtlich: «Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, dass in der Zusammenarbeit überragend wichtige Sicherheitsinteressen des Bundes oder eines Landes erheblich beeinträchtigt werden, kann das Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn dem die Mehrheit der Verfassungsschutzbehörden der Länder zustimmt, Anpassungen in der Zusammenarbeitspflicht, einschließlich der Verfügbarkeit des nachrichtendienstlichen Informationssystems, für die Verfassungsschutzbehörden bindend festlegen.» Bei Gefahr in Verzug soll das Bundesamt für Verfassungsschutz auch alleine solche Anpassungen bindend festlegen dürfen.

IMK-Vorsitzender verweist auf AfD-Kontakte nach Russland

Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt hatte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) seine Kollegen in Bund und Ländern aufgerufen, die Sicherheitsbehörden gegen eine extremistische Einflussnahme zu schützen. In Sachsen-Anhalt stehe eine gesichert rechtsextreme Partei an der Schwelle zur Regierungsmacht.

«Staatsgewalt und damit Kontrolle über Sicherheitsbehörden in den Händen einer verfassungsfeindlichen Partei mit engen Kontakten nach Russland ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko», erklärte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern (IMK).

Koalition sieht Geheimschutzrisiken

Die geplante Änderung, über die nach der Beratung im Innenausschuss am Freitag der Bundestag entscheiden soll, wird mit möglichen gravierenden Geheimschutzrisiken begründet. Diese könnten entstehen, «wenn in einem Landesamt für Verfassungsschutz Geheimschutz institutionell nicht umfassend gewährleistet wäre». Dies würde die Funktionsfähigkeit des gesamten Verfassungsschutzverbundes gefährden.

Sowohl die Sicherheitsbehörden des Bundes als auch die IMK hatten in den vergangenen Monaten betont, auch bei einer Einschränkung der Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz eines Landes würden Hinweise zu konkreten Gefahren, etwa Vorbereitungen für einen möglichen islamistischen Terroranschlag, dennoch geteilt.